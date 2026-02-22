El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), informó que este lunes 23 de febrero de 2026 se suspenden clases en todos los niveles educativos, tanto en planteles públicos como privados, como medida preventiva ante la ola de violencia registrada en la entidad y en otros puntos del país.

Este domingo 22 de febrero se reportó una serie de narcobloqueos y hechos violentos simultáneos en al menos ocho estados: Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato y Oaxaca, lo que detonó alarma social y afectaciones en vialidades principales.

Jalisco activa código rojo y refuerza coordinación con estados afectados

En distintos puntos urbanos y carreteros se registraron bloqueos con vehículos incendiados, quema de camiones y cierres viales, derivados de operativos de seguridad contra células del crimen organizado, lo que habría generado reacciones violentas de grupos armados.

En redes sociales circularon videos de automóviles atravesados e incendiados, lo que obligó a la activación de protocolos de emergencia y al despliegue de fuerzas estatales y federales.

Los bloqueos impactaron tanto zonas metropolitanas como carreteras interestatales, provocando interrupciones en la movilidad regional y creciente preocupación entre la población.

Autoridades estatales mantienen coordinación con instancias federales para contener la situación; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un balance consolidado sobre daños materiales o personas detenidas.

Ola de violencia y bloqueos afecta occidente y centro del país (Cortesía)

Suspensión de clases en Jalisco busca proteger a la comunidad educativa

La suspensión de clases, detalló el Gobierno de Jalisco, tiene como objetivo salvaguardar la seguridad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personal docente y administrativo.

Por su parte, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) confirmó la suspensión de clases presenciales en instituciones de nivel superior, así como de todas las actividades académicas programadas para el lunes 23 de febrero.

Las autoridades exhortaron a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado, la SEJ y la SICyT, donde se comunicará oportunamente la reanudación de actividades.

El gobernador Pablo Lemus anunció que la entidad se mantiene en código rojo, por lo que recomendó a la población evitar salir de sus hogares mientras continúan los operativos y enfrentamientos en diversas zonas del estado y del país.