México vivirá este domingo 24 de mayo de 2026 una jornada de clima extremo marcada por lluvias y calor extremo, señala el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mientras un nuevo frente frío y canales de baja presión provocarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y caída de granizo en más de 20 estados, la onda de calor continuará elevando las temperaturas hasta los 45 grados Celsius en varias regiones del país.

El SMN alertó que la interacción entre una vaguada en altura, una circulación ciclónica y el ingreso de un frente frío generará condiciones de inestabilidad atmosférica durante gran parte del día.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y encharcamientos, especialmente en zonas urbanas y montañosas.

Pronostican lluvias intensas y posibles torbellinos en México (Michelle Rojas)

¿En qué estados lloverá más fuerte este domingo 24 de mayo?

El pronóstico del SMN indica lluvias intensas y tormentas en gran parte del territorio nacional:

Lluvias muy fuertes:

Chiapas (sur)

Nuevo León (este)

Oaxaca

Puebla

San Luis Potosí (noreste)

Tamaulipas

Veracruz (centro)

Lluvias fuertes:

Coahuila

Guerrero

Hidalgo

Querétaro

Intervalos de chubascos:

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México (Edomex)

Campeche

Guanajuato

Michoacán

Morelos

Quintana Roo

Tabasco

Tlaxcala

Yucatán

Lluvias aisladas:

Aguascalientes

Chihuahua

Colima

Jalisco

Sonora

El SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y evitar cruzar zonas inundadas o cauces de ríos durante las tormentas.

Ola de calor en México: estados que alcanzarán hasta 45 grados

Pese al ingreso del frente frío, la circulación anticiclónica mantendrá el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del país.

Temperaturas de 40 a 45 °C:

Campeche

Chiapas

Colima

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Sinaloa

Yucatán

Temperaturas de 35 a 40 °C:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Durango

Hidalgo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas

Temperaturas de hasta 35 °C:

Aguascalientes

Estado de México

Oaxaca

Conagua alerta por calor extremo en México; temperaturas alcanzarán hasta 45 °C (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Además, el contraste térmico será notable en el norte del país, donde zonas montañosas de Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas de hasta -5 °C durante la madrugada.

Clima CDMX hoy: ¿a qué hora lloverá este domingo?

Para el Valle de México, el pronóstico prevé una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado; sin embargo, las lluvias se intensificarán hacia la tarde.

La Ciudad de México (CDMX) tendrá temperaturas máximas de 26 a 28 °C y mínimas de 13 a 15 °C.

Se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades recomendaron tomar precauciones viales durante la tarde y noche debido a posibles encharcamientos y tráfico intenso.

Mientras que en el Estado de México, en su capital Toluca, la temperatura mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas vespertinas.