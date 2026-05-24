México vivirá este domingo 24 de mayo de 2026 una jornada de clima extremo marcada por lluvias y calor extremo, señala el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Mientras un nuevo frente frío y canales de baja presión provocarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y caída de granizo en más de 20 estados, la onda de calor continuará elevando las temperaturas hasta los 45 grados Celsius en varias regiones del país.
El SMN alertó que la interacción entre una vaguada en altura, una circulación ciclónica y el ingreso de un frente frío generará condiciones de inestabilidad atmosférica durante gran parte del día.
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y encharcamientos, especialmente en zonas urbanas y montañosas.
¿En qué estados lloverá más fuerte este domingo 24 de mayo?
El pronóstico del SMN indica lluvias intensas y tormentas en gran parte del territorio nacional:
Lluvias muy fuertes:
- Chiapas (sur)
- Nuevo León (este)
- Oaxaca
- Puebla
- San Luis Potosí (noreste)
- Tamaulipas
- Veracruz (centro)
Lluvias fuertes:
- Coahuila
- Guerrero
- Hidalgo
- Querétaro
Intervalos de chubascos:
- Ciudad de México (CDMX)
- Estado de México (Edomex)
- Campeche
- Guanajuato
- Michoacán
- Morelos
- Quintana Roo
- Tabasco
- Tlaxcala
- Yucatán
Lluvias aisladas:
- Aguascalientes
- Chihuahua
- Colima
- Jalisco
- Sonora
El SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y evitar cruzar zonas inundadas o cauces de ríos durante las tormentas.
Ola de calor en México: estados que alcanzarán hasta 45 grados
Pese al ingreso del frente frío, la circulación anticiclónica mantendrá el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del país.
Temperaturas de 40 a 45 °C:
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Guerrero
- Jalisco
- Michoacán
- Oaxaca
- Sinaloa
- Yucatán
Temperaturas de 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Hidalgo
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz
- Zacatecas
Temperaturas de hasta 35 °C:
- Aguascalientes
- Estado de México
- Oaxaca
Además, el contraste térmico será notable en el norte del país, donde zonas montañosas de Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas de hasta -5 °C durante la madrugada.
Clima CDMX hoy: ¿a qué hora lloverá este domingo?
Para el Valle de México, el pronóstico prevé una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado; sin embargo, las lluvias se intensificarán hacia la tarde.
La Ciudad de México (CDMX) tendrá temperaturas máximas de 26 a 28 °C y mínimas de 13 a 15 °C.
Se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las autoridades recomendaron tomar precauciones viales durante la tarde y noche debido a posibles encharcamientos y tráfico intenso.
Mientras que en el Estado de México, en su capital Toluca, la temperatura mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas vespertinas.