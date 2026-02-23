Guadalupe Moreno Carrillo, la pareja sentimental de Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, fue la pieza clave para el operativo donde murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con la ubicación de Guadalupe Moreno en Tapalpa, Jalisco y la confirmación de su reunión con El Mencho, se organizó el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Guadalupe Moreno Carrillo.

¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo?

Guadalupe Moreno Carrillo es identificada como la última novia de El Mencho, líder del CJNG que murió durante el operativo que se realizó en Tapalpa para su captura.

De acuerdo con documentos filtrados en 2022, sería parte de la estructura criminal del cártel.

¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo? (Especial)

¿Cuántos años tiene Guadalupe Moreno Carrillo?

Si bien no se conoce su edad exacta, se especula que Guadalupe Moreno Carrillo tiene entre 50 y 54 años.

¿Guadalupe Moreno Carrillo tiene esposo?

Se desconoce si Guadalupe Moreno Carrillo tiene o no esposo; sin embargo, se sabe que es la pareja sentimental de El Mencho desde 2022, luego de que su esposa, Rosalinda González Valencia, en noviembre de 2021.

¿Guadalupe Moreno Carrillo tiene hijos?

Se desconoce si Guadalupe Moreno Carrillo tiene o no hijos, ya que no se tiene mucha información sobre su vida.

¿Qué estudió Guadalupe Moreno Carrillo?

Se desconoce cuál es el último grado de estudios de Guadalupe Moreno Carrillo, pues no se ha hecho de conocimiento público la información sobre la pareja sentimental de la pareja de El Mencho.

¿Cuál es la trayectoria de Guadalupe Moreno Carrillo?

De acuerdo con la información que se filtró por el Guacamaya Leaks, Guadalupe Moreno Carrillo formaba parte del CJNG.

Si bien no se especificó una función para la novia de El Mencho, fue incluida en el apartado de Coordinadores Regionales y Jefes de Plaza del CJNG.