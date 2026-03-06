Omar García Harfuch confirmó que durante el operativo del pasado 22 de febrero contra El Mencho, se realizaron más de 70 detenciones.

En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que todos los detenidos son miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que era dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes.

Asimismo, resaltó que el Gabinete de Seguridad se mantendrá en el estado de Jalisco para brindar apoyo a la seguridad para la ciudadanía.

“La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener el despliegue y la coordinación permanente con el gobierno de Jalisco” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch también destacó que durante el operativo contra el Mencho también murieron dos figuras importantes del CJNG, se trata de:

Omar García Harfuch resalta detenciones en operativo contra el Mencho; casi 200 detenidos del CJNG desde 2024

De acuerdo con el informe de seguridad presentado por Omar García Harfuch, las acciones que se han realizado en Jalisco, así como en otros estados derivados de la muerte de el Mencho, se mantendrán para brindar seguridad a la ciudadanía.

Asimismo, resaltó que durante el operativo, se realizó la detención de 2 personas vinculadas a la organización criminal.

Además, se detuvo a 70 personas de manera posterior a la operación encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta cifra se acerca a la mitad de los detenidos durante la presente administración en el estado, pues desde finales de 2024 a la fecha, se han detenido a 188 personas relacionadas con el CJNG.