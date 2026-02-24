El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, abatido en un operativo en Jalisco, permanece bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR) sin que hasta ahora haya sido reclamado por familiares directos.

De acuerdo con fuentes ministeriales, si en un plazo aproximado de 15 días nadie acredita parentesco, el destino del cuerpo del Mencho podría ser la fosa común, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Salud.

La situación refleja las complicaciones legales que enfrenta su círculo cercano.

Cuerpo de El Mencho podría ir a fosa común si no es reclamado por familiares

La Fiscalía General de la República (FGR) aún resguarda el cuerpo de El Mencho debido a que ningún familiar directo lo ha reclamado, pese a que ya pasaron más de dos días de su muerte.

Resguardo del cuerpo de El Mencho (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y la Ley General de Salud dictan que, cuando un cuerpo no es reclamado, su identificación, preservación y destino final, queda a decisión de las autoridades.

Los cuerpos no identificados suelen ir a la fosa común, por lo que El Mencho podría correr con la misma suerte y, aunque no está fijado de manera estricta, esto podría suceder en 15 días.

¿Por qué nadie ha reclamado a El Mencho? El cuerpo del líder de CJNG podría ir a fosa común

Hasta el momento nadie ha reclamado a El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya ubicación es desconocida para evitar que células criminales intenten recuperar el cuerpo.

El Mencho, fue el líder del CJNG. (Yazmín Betancourt/SDPNoticias)

Dado que se requiere acreditar ante el Ministerio Público la relación de parentesco con El Mencho, nadie ha reclamado su cuerpo y esto podría deberse a dos principales razones:

Sus parientes cercanos se encuentran presos en Estados Unidos Parte de su familia que no está de detenida podría contar con órdenes de aprehensión vigentes

Por lo anterior, el cuerpo de El Mencho podría ser llevado a la fosa común, siguiendo con los protocolos que buscan garantizar las exigencias sanitarias, aunque no se descarta la cremación.