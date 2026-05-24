Daniel Garay Tanamachi es un empresario mexicano originario de Sinaloa y radicado en Guadalajara, Jalisco, reconocido por su actividad en la importación y comercialización de productos desde China hacia México.

En mayo de 2026 es reportado como desaparecido en la colonia Country Club de Guadalajara. De acuerdo con las investigaciones y reportes oficiales, fue visto por última vez el 17 de mayo al salir de su departamento acompañado de otro hombre, tras lo cual se perdió contacto con él y se activó una ficha de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda.

¿Quién es Daniel Garay Tanamachi?

Daniel Garay Tanamachi es un empresario mexicano vinculado al sector de importaciones y comercialización de productos, además de participar en proyectos relacionados con pasto sintético e infraestructura deportiva.

Originario de Sinaloa y establecido en Guadalajara, Jalisco, ha desarrollado actividades empresariales enfocadas en contratos y servicios para espacios públicos y gobiernos municipales.

Familiares y personas cercanas lo describen como un empresario dedicado y reservado, sin antecedentes públicos relacionados con actividades ilícitas. Su caso ganó atención mediática tras su desaparición en mayo de 2026 en Guadalajara.

¿Qué edad tiene Daniel Garay Tanamachi?

Daniel Garay Tanamachi tiene 44 años de edad. De acuerdo con fichas de búsqueda y reportes oficiales, nació en 1982.

¿Daniel Garay Tanamachi tiene pareja?

La información pública disponible no confirma si Daniel Garay Tanamachi tiene pareja o estado civil conocido.

¿Qué signo zodiacal es Daniel Garay Tanamachi?

No es posible determinar el signo zodiacal de Daniel Garay Tanamachi, ya que las fuentes públicas únicamente señalan que nació en 1982, sin precisar el día ni el mes de nacimiento.

¿Daniel Garay Tanamachi tiene hijos?

Hasta el momento no existe información pública verificable que confirme si Daniel Garay Tanamachi tiene hijos. Las autoridades y familiares no han difundido datos sobre su entorno familiar inmediato.

¿Qué estudió Daniel Garay Tanamachi?

Las fuentes públicas consultadas no detallan la formación académica de Daniel Garay Tanamachi ni las instituciones en las que estudió. Su perfil público se relaciona principalmente con actividades empresariales y comerciales.

¿En qué ha trabajado Daniel Garay Tanamachi?

Daniel Garay Tanamachi es conocido por su trayectoria empresarial en importaciones, comercialización de productos y proyectos de infraestructura deportiva vinculados al pasto sintético.

Su experiencia se ha desarrollado principalmente entre Guadalajara y otros puntos del occidente del país. Entre las actividades y cargos relacionados con su trayectoria destacan: