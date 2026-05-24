Diversos políticos, periodistas y otros personajes de la vida pública han lamentado la muerte del abogado Javier Coello Trejo, llamado el ”Fiscal de Hierro”, por el puesto que desempeñó en la administración del expresidente José López Portillo.

El abogado que murió a los 77 años también formó parte del gabinete de Carlos Salinas de Gortari como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Javier Coello Trejo asumió la defensa de victimas de Covid-19 contra Hugo López-Gatell y la de Mónica García Villegas, por el caso del Colegio Rébsamen.

Condolencias por muerte de Javier Coello Trejo: murió preocupado por el rumbo de México

Roberto Gil Zuarth, reconoció a su tío Javier Coello Trejo como un servidor público leal y honorable, además de una persona que disfrutaba la vida en toda su dimensión. Agregó que fue “un mexicano que se fue profundamente preocupado por el curso que está tomando la República”. También agradeció el privilegio de trabajar con él

Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, lo consideró un amigo luego de que su bufete de abogados lo defendió al decir que él estorbaba al negocio del huachicol fiscal.

Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario institucional (PRI) publicó una esquela en la que ofreció sus condolencias a la familia y amigos.

Manuel Velasco, coordinador de senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoció su compromiso con México desde la abogacía.

El exsecretario del Trabajo panista Javier Lozano Alarcón se sumó a las condolencias por el fallecimiento. Otros políticos y funcionarios que lamentaron su muerte infirmada este domingo 24 de mayo son:

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

Simón Levy, ex funcionario de Turismo federal

Envían condolencias por Javier Coello Trejo y recuerdan caso Lozoya

En años más recientes Javier Coello Trejo fue abogado de Emilio Lozoya Austin por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, aunque en un momento se cambió la defensa.

Fernando Belanunzarán señaló que conoció a Javier Coello Trejo mediante Lourdes Mendoza y que su trabajo fue el correcto para desenmascarar las calumnias que Emilio Lozoya dijo de ella.

La periodista Lourdes Mendoza dijo que Javier Coello fue un hombre de una sola pieza quien honraba las enseñanzas de su padre bajo la idea de “primero muerto que indigno”.

Pedro Ferríz de Con fue otro de los periodistas que lamentaron la muerte de Javier Coello

Organizaciones como la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo también expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Javier Coello Trejo, así como empresas, bufetes de abogados e incluso grupos parlamentarios de diputados federales como el del PRI.