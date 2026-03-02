Claudia Sheinbaum reaccionó a la aprobación que se muestra desde la encuesta de SDP tras el operativo que se realizó contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Desde la conferencia mañanera la presidenta señaló que “vamos bien” en cuanto aprobación y resaltó que al menos el 80% está de acuerdo con el operativo.

De acuerdo con la encuesta de SDPnoticias y MetricsMX, La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 73.5% tras el operativo en Tapalpa, Jalisco.

El 80% aprueba operativo contra El Mencho, asegura Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las encuestas que se han realizado desde miedos como SDP muestran un incremento en su aprobación, pero también en la aceptación al operativo contra El Mencho.

De acuerdo con la encuesta de SDP del 26 de febrero, la presidenta cuenta con el 73.5% de aprobación; 3 días antes, el 23 de febrero, su aprobación era del 72%.

Por otra parte, la presidenta resaltó que el 80% de la población considera que el operativo va a ayudar a la seguridad en el país.

“Está la encuesta de La Heras, la encuesta de SDP, hoy sale una encuesta en el Financiero que prácticamente el 80% de la población está de acuerdo con el operativo, hay diferencia. La mayoría piensa que va a ayudar a la seguridad, hay otros que tienen sus dudas pero el 80% de la población está de acuerdo” Claudia Sheinbaum

La encuesta de MetricsMX y SDP señala que el 80.7% de los encuestados apoyan las acciones de Claudia Sheinbaum contra El Mencho mientras que:

14.2% lo están en “nada/poco”

5.1% no lo sabe

Encuesta muestra aprobación a estrategia de Seguridad de Sheinbaum para debilitar al narcotráfico

Por otra parte, la encuesta de SDP reveló que el gobierno de Sheinbaum tiene casi el 70% de aprobación sobre la estrategia de seguridad.

De acuerdo con la encuesta del 26 de febrero, el 68.8% de la población considera que el gobierno logrará debilitar a los grupos del narcotráfico gracias al impacto del operativo del Ejército y la Guardia Nacional del pasado 22 de febrero