La Fiscalía General de la República confirmó la identidad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras su abatimiento en Jalisco.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó el lunes 23 de febrero de 2026 que el cuerpo ya fue identificado oficialmente a menos de 24 horas del operativo.

Además, señaló que entre los abatidos se encuentran un escolta cercano y Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, mando del CJNG.

El cuerpo de “el Mencho” deberá ser reclamado por sus familiares.

El Mencho ya fue identificado por la FGR

Omar García Harfuch confirmó en la conferencia mañanera del 23 de febrero que la FGR ya ha identificado el cuerpo de El Mencho tras su abatimiento en Jalisco.

“La Fiscalía de República si ya los tiene confirmados”, expresó Harfuch ante los cuestionamientos de la identificación de El Mencho.

La confirmación de identidad de El Mencho por parte de la FGR se da a menos de 24 horas del abatimiento en Jalisco del narcotraficante más buscado en el mundo.

Asimismo, Harfuch precisó que las otras dos personas abatidas “era una persona de su seguridad cercana, la otra persona que pierde la vida si era un mando de la organización… el Tuli, si era mando del cártel”.

Cuerpo de El Mencho deberá ser reclamado por sus familiares

Ante el destino del cuerpo de El Mencho, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Harfuch precisó que familiares deberán reclamarlo.

“Normalmente lo reclaman los familiares y se entrega”, procedimiento aplica igualmente para los demás delincuentes abatidos durante el operativo para la captura de El Mencho.