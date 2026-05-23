La Plaza de Toros México de la CDMX recibe en concierto a la Banda MS hoy sábado 23 de mayo.

Así que prepare bien para disfrutar con los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de la Banda MS en Plaza de Toros México, esto es lo que debes saber:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo

Duración: Se estima 2:30 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Banda MS ( Banda MS )

Banda MS en la Plaza de Toros México hoy 23 de mayo

La gira “Somos SM Tour 2026” de la Banda MS llega a la Plaza de Toros México hoy 23 de mayo, con un concierto que promete ser inolvidable para los fans.

Recuerda que la Plaza de Toros México es el recinto que se ubica en cerrada de Augusto Rodin número 130 de la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, la Plaza de Toros México está justo a un lado del Estadio Ciudad de los Deportes; la vía sencilla para llegar es por la Línea 1 del Metrobús bajando en la estación Ciudad de los Deportes.

Así que ya tienes todo para disfrutar como se debe del concierto de la Banda MS en la Plaza de Toros México.