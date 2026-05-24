Pumas vs Cruz Azul juegan la final de vuelta de la Liga MX este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble que abrirá su estacionamiento a las 14 horas, mientras que desde las 16 horas se podrá acceder a las gradas.

A continuación te enlistamos los horarios del Estadio Olímpico Universitario:

Apertura de estacionamientos: 14 horas

Apretura de puertas del estadio: 16 horas

Inicio del partido: 19 horas

Cierre de estacionamientos: Una hora después de concluido el partido

Horarios en el Estadio Olímpico Universitario para la final Pumas vs Cruz Azul

Apertura del estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs Cruz Azul

La apertura de estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario es las a 14 horas, tiempo del centro de México, como parte del protocolo para el partido Pumas vs Cruz Azul, en la final de vuelta de la Liga MX.

El estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario cerrará una hora después de finalizado el partido Pumas vs Cruz Azul, que inicia a las 19 horas.

Apertura de puertas del Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs Cruz Azul

A partir de las 16 horas, tiempo del centro de México estarán abiertas las puertas del Estadio Olímpico Universitario, para la final de la Liga MX: Pumas vs Cruz Azul.

Se espera un operativo de seguridad reforzado con más de 800 elementos para agilizar los ingresos y mantener el orden en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

¿Habrá venta de boletos para el partido Pumas vs Cruz Azul?

No habrá venta de boletos en la taquilla del Estadio Olímpico Universitario para la final Pumas vs Cruz Azul, ya que todas las entradas han sido vendidas.

Hora y canal para ver la final Pumas vs Cruz Azul

A continuación te damos los detalles de la transmisión de la final Pumas vs Cruz Azul, desde el Estadio Olímpico Universitario,