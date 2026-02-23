La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó un operativo contra Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, gracias a la ubicación de su pareja sentimental.

De acuerdo con el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, el operativo se pudo realizar con la ubicación de la pareja de El Mencho; su identidad fue revelada.

Guadalupe Moreno Carrillo, la pareja de El Mencho ligada al operativo donde murió

La mañana del domingo 22 de febrero la Sedena, en coordinación con la Guardia Nacional, realizó un operativo alrededor de la ubicación de Guadalupe Moreno Carrillo, pareja de El Mencho.

La identidad de la pareja de El Mencho fue revelada en los Guacamaya Leaks en 2022, donde se señaló que Guadalupe Moreno Carrillo, quien sería una personas de la “alta sociedad” de Jalisco.

La identificación de un hombre de confianza de la pareja de El Mencho por parte de la inteligencia militar logró su ubicación desde el pasado 14 de febrero de 2026.

De acuerdo con la Sedena, el 20 de febrero se identificó el lugar donde se reunió El Mencho con Guadalupe Moreno Carrillo.

Para el 21 de febrero, la pareja de El Mencho salió del lugar pero el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permaneció en el lugar.

Por ello, se organizó un operativo a cargo de las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional y las Fuerzas Especiales de la Sedena.

Así se realizó el operativo contra el Mencho en Tapalpa, Jalisco

La operación contra El Mencho se realizó la mañana del 22 de febrero con 3 componentes operativos para lograr su captura; sin embargo, durante los enfrentamientos resultó gravemente herido; murió en el traslado a un hospital.

El operativo se realizó con 3 componentes:

Terrestre: Fuerzas Especiales Conjuntas, Fuerza Especial del Ejército y Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional

Aérea: con 6 helicópteros y personal de fuerzas especiales

Apoyo aéreo: con aviones texanos de la Fuerza Aérea Mexicana

Cuando se confirmó la presencia de El Mencho, la Fuerza Terrestre se desplazó hacia el lugar donde se encontraba para realizar un cerco, donde fueron recibidos con agresión de armas de fuego.

“El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento…repele la acción, fallecen ahí en total 8 delincuentes...El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa…se establece un cerco, los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican en una zona de maleza…el personal repele la agresión, El Mencho resulta herido junto con dos de sus escoltas” Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena

Se aseguraron durante el operativo: