Diversos bancos en México tomaron la decisión de cerrar sucursales este 23 de febrero por seguridad, principalmente en Jalisco y otros estados, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La medida se da luego de que el domingo 22 de febrero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informara que el presunto líder criminal fue abatido en Talpa de Allende, Jalisco.

Tras el operativo, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y otros actos violentos en distintos puntos del estado de Jalisco y del país.

Además de Jalisco, en otras entidades también se reportaron hechos de violencia, lo que derivó en la suspensión de actividades académicas y culturales.

Ante este panorama, la banca privada optó por cerrar temporalmente algunas sucursales como medida preventiva.

¿Qué bancos cerraron sucursales tras la muerte de El Mencho?

A través de comunicados oficiales y redes sociales, distintas instituciones financieras informaron sobre el cierre de sucursales, principalmente en Jalisco, pero también otros estados.

Estos son los bancos que suspendieron operaciones presenciales este lunes 23 de febrero:

BBVA: cierre en todo Jalisco y algunas sucursales en Colima, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas.

Banco Santander México: cierre en todo Jalisco y sucursales en Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit.

HSBC México: cierre en todas las sucursales en Jalisco, así como en Bucerías, Michoacán, Guanajuato, San Martín Texmelucan (Puebla) y Calpulalpan (Tlaxcala). El módulo 1441-001 Pujiltic iniciará servicio a partir de las 11:00 horas de este 23 de febrero.

Banca Mifel: cierre total de sucursales en Jalisco.

BanBajío: cierres en Jalisco, Nayarit y Colima, además de algunas sucursales en Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.

Banamex: cierre de todas las sucursales en Jalisco.

¿Funcionan las apps y banca digital hoy 23 de febrero tras muerte de El Mencho?

Pese al cierre de sucursales físicas, los bancos informaron que la banca en línea y aplicaciones móviles continúan operando con normalidad.

Las transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y demás operaciones digitales permanecen disponibles para los clientes a través de internet y dispositivos móviles.

¿Cuándo reabrirán los bancos en Jalisco tras muerte de El Mencho?

Hasta el momento, algunas instituciones no han confirmado una fecha específica para la reapertura de sucursales.

Sin embargo, señalaron que mantendrán informados a sus clientes mediante canales oficiales y redes sociales, y que retomarán operaciones presenciales cuando las condiciones de seguridad lo permitan.