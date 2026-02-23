La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ha generado múltiples reacciones violentas en estados donde tiene presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En total, al momento, 18 estados suman actos de violencia. Además de Jalisco, donde fue abatido, los estados donde se registran bloqueos y quema de vehículos son:

Nayarit Michoacán Colima Guanajuato Tamaulipas Guerrero Quintana Roo Puebla Veracruz Sinaloa Baja California Estado de México Zacatecas Oaxaca Hidalgo Aguascalientes Tlaxcala

Bloqueos por muerte de El Mencho en varios estados

Los bloqueos y quema de vehículos en diversos estados del país por la muerte del líder del CJNG han ido incrementando al paso de las horas.

En algunos estados se concentran en comunidades de ciudades o regiones, mientras en otros son más dispersos en diversos municipios.

En Guanajuato se han visto afectaciones en municipios de.

Guanajuato

Irapuato

Silao

Purísima del Rincón

Otros

En Baja California los municipios afectados son:

San Quintín

Ensenada

Tecate

En Sinaloa se presentan varios bloqueos en Mazatlán, debido a su conexión con el estado de Nayarit.

En el Estado de México se reportó la quema de un una camioneta en una gasolinera de Pemex en Jilotepec y otro vehículo en el Valle de Toluca.

En Michoacán hay incidentes en municipios como:

Sahuayo

Pátzcuaro

Lázaro Cárdenas

Quiroga

La Piedad

Zamora

Aguililla

Buenavista

Otros

En Oaxaca, la región afectada es principalmente el Istmo de Tehunatepec.

En Quintana Roo se reportan quema de vehículos en municipios como:

Cancún

Playa del Carmen

Tulum

Cozumel

Otros

En Tlaxcala en Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla. En Aguascalientes se reportó el incendio de un vehículo en la carretera hacia El Salto de los Saldo y otro en el municipio de Asientos.

La autopista México-Puebla es una de las que se mantienen cerradas debido a la quema de autobuses de pasajeros y tráileres de carga entramos como el kilómetro 71, 76 y 113.

En Guerrero, los incidentes se han registrado sobre todo en Acapulco.

En Veracruz en se han rerpotado bloqueos tanto en el sur, centro y norte del estado.

Estados en alerta por posibles bloqueos

Los estados vecinos los que reportan actos de violencia se mantienen en alerta y con dispositivos de seguridad, por ejemplo, Yucatán por su cercanía con Quintana Roo.