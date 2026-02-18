La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no politizar el caso de Carlos Manzo y precisó que hasta ahora todo indica que es un asunto de delincuencia organizada, ello tras la denuncia de Grecia Quiroz contra tres morenistas señalados por su fallecido esposo.

“Al poner una denuncia la Fiscalía tiene que determinar y vamos a esperar al final de las investigaciones que se están haciendo, hasta ahora todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada pero que se hagan las investigaciones y que se deslinden las responsabilidades… eso lo tiene que determinar la Fiscalía del estado de Michoacán (si declaran los tres morenistas señalados), hasta ahora lo que se sabe es que estuvo vinculado a temas de delincuencia organizada pero tienen que terminar todas las detenciones que se tienen que hacer... no hacer de esto tema político… sino de justicia, que se haga justicia la muerte de Carlos Manzo, hasta ahora ya hay muchos detenidos” Claudia Sheinbaum

Grecia Quiroz denuncia a 3 morenistas señalados por Carlo Manzo en vida

Grecia Quiroz interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán en contra de los tres nombres a quienes en vida señaló Carlos Manzo:

Claudia Sheinbaum dijo que todos los señalamientos y lineas de investigación dependen de la Fiscalía estatal tal como han sido seguidos o descartados los casos de funcionarios del ayuntamiento de Uruapan.

A cuatro meses del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz dijo que en vida su esposo mencionó de manera directa a los señalados quienes son integrantes de Morena.

Ante ello, dijo que si no tienen nada que temer deberían acudir a declarar y aseguró que tiene elementos suficientes para que se les pueda mandar a llamar.

La actual presidenta municipal de Uruapan dijo que continuar con una línea de investigación política tendrá un bien social.

Grecia Quiroz señaló que aún faltan personas identificadas por detener, quienes estaban en el chat en el que se organiza el asesinato de Carlos Manzo.

Fiscal de Michoacán anuncia más detenciones y próximos objetivos

Grecia Quiroz fue recibida por el fiscal Carlos Torres Piña quien dio a conocer tres nuevas detenciones y las búsqueda de dos personas más.

La alcaldesa de Uruapan estuvo fuertemente custodiada aunque se descartó que sea objeto de amenazas en su contra.

También agradeció el respaldo de la sociedad y de otros actores políticos.