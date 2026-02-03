Bryant García Ramírez es un funcionario que cuenta con más de 15 años de experiencia en administración pública, docencia y como abogado. Si quieres conocer más acerca del actual fiscal de Colima, continúa leyendo.

¿Quién es Bryant Alejandro García Ramírez?

Bryant Alejandro García Ramírez es un abogado y funcionario público mexicano que actualmente se desempeña como fiscal general de Colima, cargo para el cual fue designado por el Congreso local en octubre de 2021 y que asumió formalmente el 1 de noviembre de ese mismo año.

Antes de ocupar el máximo cargo en la Fiscalía, acumuló más de quince años de experiencia en la administración pública estatal y federal, desempeñándose en cargos como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y, anteriormente, como secretario del Ayuntamiento de Cuauhtémoc.

¿Qué edad tiene Bryant Alejandro García Ramírez?

Se desconoce cuál es la edad exacta de Bryant Alejandro García; sin embargo, por publicaciones, se conoce que su cumpleaños es el 13 de septiembre.

¿Bryant Alejandro García Ramírez tiene esposa?

La vida de Bryant Alejandro García Ramírez es privada, por lo que se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Bryant Alejandro García Ramírez?

Al haber nacido el 13 de septiembre, Bryant García es Virgo, el cual se caracteriza por ser observador, metódico y detallista.

¿Bryant Alejandro García Ramírez tiene hijos?

Se desconoce si Bryant Alejandro García Ramírez tiene hijos, pues su vida personal se mantiene fuera del ojo público.

¿Qué estudió Bryant Alejandro García Ramírez?

Bryant Alejandro García tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad de Colima, además de una maestría en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos.

¿En qué ha trabajado Bryant Alejandro García Ramírez?

Bryant Alejandro García Ramírez tiene una trayectoria bastante amplia como abogado, profesor y funcionario público, destacando cargos como: