La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reiteró sus acusaciones contra Raúl Morón y Leonel Godoy por el asesinato de su esposo y líder del Movimiento del Sombrero, Carlos Manzo.

“Leonel Godoy, Raúl Morón y Ignacio Campos, el expresidente de Uruapan [...] Ellos y yo nos tenemos que presentar a declarar a la Fiscalía [...] Tiene que pagar quien tenga que pagar” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, la alcaldesa de Uruapan aseguró que no busca confrontar a estos hombres por ser miembros de Morena, pues más que luchar por un puesto político, su prioridad es hacerle justicia a Carlos Manzo.

Grecia Quiroz enfatizó que los tres legisladores tuvieron fuertes disputas con Carlos Manzo durante los últimos días de su vida, por lo que las autoridades deben incluir el tema político como línea de investigación contra:

Revelan que Grecia Quiroz recibe protección federal, a diferencia de Carlos Manzo (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

Raúl Morón y Leonel Godoy habrían intentado intimidar a Manzo

En la misma entrevista con López-Dóriga, Grecia Quiroz pidió a las autoridades incluir el tema político como línea de investigación contra Raúl Morón y Leonel Godoy por el asesinato de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz recordó que Carlos Manzo tuvo serías confrontaciones contra dichos legisladores durante los últimos días de su vida, por lo que no pueden ser descartados como sospechosos de su asesinato.

Según señaló, Carlos Manzo hizo una fuerte acusación contra Leonel Godoy y su hermano —quien permanece prófugo— a través de redes sociales.

Aunque no recibió una amenaza directa, cuatro días después de la disputa personas a bordo de motocicletas acudieron a su casa para “intimidar”

“Fueron allá en la noche (y) tocaron la puerta de mi casa. Obviamente yo no abrí, solamente me asomé por la ventana y eran unos tipos en motocicleta, llevaban unos cascos puestos. Después de que tocaron se esperaron unos minutos y se retiraron” Grecia Quiroz

Si bien Grecia Quiroz dijo desconocer cuál era el propósito de los motociclistas en ese momento, hizo énfasis en que quince días después Carlos Manzo fue asesinado en vía pública .

Grecia Quiroz: Leonel Godoy tendría vínculos con Los Erre, grupo que asesinó a Manzo

Grecia Quiroz añadió que también se investiga que el hermano de uno de los integrantes de Los Erre, grupo delictivo presuntamente implicado en el homicidio de Manzo, sería o habría sido cercano a Leonel Godoy.

Asimismo, señaló que el colaborador cercano de Leonel Godoy “desapareció” al día siguiente del asesinato, lo que ha generado mayores sospechas en torno al caso.