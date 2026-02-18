Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, denunció ante la Fiscalía de Michoacán a políticos por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manzo, entre ello:

La alcaldesa Grecia Quiroz dijo que los adversarios políticos de Carlos Manzo también deben ser investigados, por lo que este martes 17 de febrero acudió a la Fiscalía de Michoacán a denunciarlo.

Grecia Quiroz denuncia a políticos por el caso Carlos Manzo (Grecia Quiroz vía Facebook)

Ante los medios, la alcaldesa Grecia Quiroz reconoció los avances en la investigación del caso Carlos Manzo, sin embargo, destacó que no se ha indignado a los adversarios políticos de su esposo.

De acuerdo con la información, Grecia Quiroz habría presentado pruebas para que la Fiscalía de Michoacán inicie una investigación contra Leonel Godoy, Ignacio Campos y Raúl Morón.

La alcaldesa Grecia Quiroz destacó que estos políticos ya habían sido señalados por Carlos Manzo en vida como sus “adversarios”, por lo que es necesario investigar y que el crimen no quede impune.

De cara al proceso electoral que se avecina en Michoacán, Grecia Quiroz dijo que las investigaciones contra estos políticos se realizarán y “caerá quien tenga que caer”.