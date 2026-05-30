El duelo entre PSG y Arsenal por el título de la Champions League 2026 en Budapest ofreció un espectáculo lleno de emoción.

Marcador: PSG 1-1 Arsenal (4-3 en penales).

El marcador se abrió temprano con un gol de Kai Havertz para los ingleses, pero Ousmane Dembélé igualó en la segunda mitad.

La definición llegó en tanda de penales, donde el conjunto parisino se impuso 4-3 gracias a los aciertos de Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Lucas Beraldo, logrando así su segundo campeonato consecutivo en Europa.

¿Cómo fue el partido PSG vs Arsenal, final de Champions League 2026?

El partido PSG vs Arsenal, en la final de la Champions League, terminó con victoria para el conjunto de la Premier League.

Así fueron los goles de la final de la Champions League 2026, PSG vs Arsenal:

Minuto 5: Gol de Kai Havertz (Arsenal)

Minuto 64: Gol de Ousmane Dembélé (PSG)

Penales anotados:

Gonçalo Ramos (PSG) | 1-0

Viktor Gyökeres (Arsenal)| 1-1

Désiré Doué (PSG) | 2-1

Declan Rice (Arsenal) | 2-2

Achraf Hakimi (PSG) | 3-2

Gabriel Martinelli (Arsenal) | 3-3

Lucas Beraldo (PSG) | 4-3

PSG y Arsenal se enfrentaron en la final de la Champions League 2026. (Petr Josek / AP Photo/Petr Josek)

¿Qué sigue para PSG y Arsenal tras la final de la Champions League 2026?

PSG ganó la final de la Champions League luego de vencer a Arsenal en la Puskás Aréna, por lo que se coronaron en la edición 2026 del torneo más importante de Europa y consiguieron su boleto a la Copa Intercontinental.

Arsenal, por su parte, perdió la final ante PSG de la Champions League, por lo tanto, quedó eliminado del torneo y tendrá que esperar a la próxima edición del campeonato para intentar coronarse.