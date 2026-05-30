El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el 30 de mayo la detención de Jesús Corona, alcalde de Cuautla, Morelos, como parte del Operativo Enjambre.

En redes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el alcalde fue arrestado en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).).

En continuidad del Operativo Enjambre... este día fue detenido por el Gabinete de Seguridad, gracias al Centro Nacional de Inteligencia, Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Sin brindar más detalles sobre la detención, Omar García Harfuch indicó que se suma a otras acciones contra 85 funcionarios y exfuncionarios arrestados, entre ellos siete presidentes municipales.

Operativo Enjambre: cae alcalde de Cuautla, confirma García Harfuch (Captura de pantalla )

Omar García Harfuch informó la detención de Jesús Corona pese haber tramitado amparo

Desde el año pasado, Omar García Harfuch informó que se abrió una carpeta de investigación en la FGR contra el presidente municipal de Cuautla y otros funcionarios públicos por delincuencia organizada.

Lo anterior, en seguimiento a una grabación en la que Jesús Corona aparecía en una reunión con Júpiter “N” El Barbas, supuesto líder del Cártel de Sinaloa en Morelos.

La situación derivó en una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) que permitió la detención de seis funcionarios de Morelos.

Apenas dos días después de las detenciones realizadas durante el Operativo Enjambre, se dio a conocer que Jesús Corona había tramitado un amparo el 22 de mayo; sin embargo, esto no impidió que fuera detenido el 30 de mayo .

Jesus Corona Damian con el Barbas (Cortesía)

¿Quiénes son los primeros detenidos en Morelos por el Operativo Enjambre?

Hasta ahora, los funcionarios detenidos en Morelos por el Operativo Enjambre, son: