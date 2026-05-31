El Grande Americano desenmascaró al Grande Americano Original, este sábado 30 de mayo en la Noche de los Grandes en la Arena Monterrey.

Con el grito de “Sí se puede” y apoyado por Pimpinela y Ojitos de Huevo, el Grande Americano sacó fuerzas para derrotar sobre el ring a su odiado rival.

El nombre del luchador Grande Americano Original es Chad Gable, nacido el 8 de marzo de 1986 en Minnesota, Estados Unidos.

Ex luchador olímpico, Chad Gable ha sido profesional de la lucha libre por 13 años.

Así empezó la batalla de máscaras entre los Grandes Americanos

Grande Americano Original fue el primero en arribar al ring de Triple A, con la música de mariachi de fondo.

La batalla empezó antes de la campanada, ya que el Grande Americano también apareció acompañado por el mariachi, pero con los músicos enmascarados en su apoyo.

Más de 12 mil personas llenaron la Arena Monterrey para ver el duelo de máscara contra máscara entre los Grandes Americanos.

¿Por qué lucharon máscara vs máscara?

Después de meses de batallas entre el Grande Americano y el Grande Americano Original, solo uno de ellos salió con la máscara sobre su rostro.

El Grande Americano buscaba vengar a Pimpinela Escarlata y a ‘Ojitos de huevo’, quienes fueron agredidos por Grande Americano Original.

Además, quería salvar el honor de su pareja, Andrea Bazarte, quien fue despedida como parte de las estipulaciones que puso el Original para aceptar el duelo.

El ganador de La Noche de los Grandes de Triple A

El Grande Americano Original arrancó con un dominio sobre el Grande Americano, incluido un guitarrazo sobre su rival.

La batalla entre el Grande Americano y el Grande Americano Original creció en intensidad, y ambos luchadores empezaron a sangrar con las máscaras rotas.

Fueron minutos de tensión en la Arena Monterrey, donde en más de una ocasión el Grande Americano Original estuvo a punto de ganar.

Sin embargo, el Grande Americano logró llevar al toque de espaldas a su rival para ganar la máscara de su gran rival.