La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, obtuvo medidas cautelares en contra de Gerardo Fernández Noroña por violencia política en razón de género y le ordenan cesar hostigamiento.

La resolución fue otorgada por el Instituto Electoral de Michoacán, quien ordenó al senador eliminar contenido de su canal de Youtube donde realiza declaraciones constitutivas de violencia simbólica.

Esto luego de que la llamara fascista y asegurara que, en medio de su tragedia por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, se había vuelto ambiciosa en el ámbito político.

Ordenan a Fernández Noroña a eliminar parcial o totalmente 2 videos por hostigamiento contra Grecia Quiroz

Gerardo Fernández Noroña recibió un plazo de 24 horas a partir de la notificación para eliminar de manera parcial el contenido de dos publicaciones que realizó en la plataforma de Youtube.

Se trata de dos transmisiones en vivo que realizó el 24 y 25 de noviembre de 2025, donde, según la consejera jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodriguez, realizó declaraciones constitutivas de violencia política en razón de género en contra de Grecia Quiroz.

“Se determina al senador José Gerardo Rodolfo Fernández Norola, propietario y administrador del canal GFNorona Oficial de la red social denominada Youtube, realice la edición y/o suspensión de los siguientes segmento de los videos localizados en dicho canal”

Asimismo, la determinación del Instituto electoral de Michoacán determina que, en caso de no poder hacer la edición y eliminar las partes mencionadas, se debe borrar el video en su totalidad.

Asimismo, se le ordenó no realizar “actos de molestia, hostigamiento o intimidación” en agravio de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan.

Ordenan a Noroña cesar hostigamiento contra Grecia Quiroz (@GreciaMich2027/ X)