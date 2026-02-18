Raúl Morón, senador de Morena, analiza denunciar penalmente a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, luego de que ella lo denunció como presunto responsable del asesinato de Carlos Manzo.
“Estamos revisando si estas acusaciones también tienen que ver con algún asunto de carácter penal, porque cuando te acusan en falso también el Código Penal de Michoacán plantea que puede haber sanciones y también el Código Federal. Estamos revisando cómo actuar porque creo que esto tiene que terminar y no es politizando las cosas como puede llegarse al fondo del asunto, yo espero que ya pronto se llegue al fondo de la investigación… estamos evaluando… ya queremos que esto pare porque este tipo de acusaciones también atentan, lesionan el honor mio, de mi familia… esto debe parar porque no hay elementos mas que los dichos de Carlos…”Raúl Morón. Senador de Morena
Raúl Morón fue entrevistado en la Cámara de Senadores en el marco del primer simulacro nacional de 2026 donde dijo que las acusaciones en su contra relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo deben terminar.
También dijo que este tipo de acusaciones directas de parte de Grecia Quiroz dañan su honor, a su familia y al movimiento político al que pertenece, en referencia a Morena.
Raúl Morón señala que no tiene nada que ver con el asesinato de Carlos Manzo
Raúl Morón dijo que en realidad no hay elementos que lo hagan responsable mas que los dichos de Carlos Manzo que quedaron grabados en videos de redes sociales que grababa a diario por las noches.
Los denunciados además de Raúl Morón, son Leonel Godoy e Ignacio Campos, pero el senador dijo que Carlos Manzo señalaba por igual a muchas personas incluidos el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Garcia Harfuch; la presidenta Claudia Sheinbaum; o mandos militares.
“Nosotros no tenemos nada que ver… tenemos las manos limpias…”Raúl Morón. Senador de Morena
Raul Morón señala que Grecia Quiroz esta politizando el caso de Carlos Manzo
El senador Raúl Morón dijo que hay un proceso político en marcha y a ello adjudicó que Grecia Quiroz insista en señalarlo.
No obstante, insistió que no es de esa manera como se va a llegar al fondo del asunto.
“Hay un proceso político en marcha… entiendo que están politizando el asunto pero eso no ayuda en nada”Raúl Morón. Senador de Morena
No obstante, el legislador insistió, como en el pasado, que va a acudir a declarar si es requerido.
Sobre sus intenciones políticas, recordó que el proceso para la candidatura para ser gobernador se decidirá mediante encuesta.