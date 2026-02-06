Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó desde Michoacán que están trabajando en un nuevo cuartel policial para Uruapan, acordado con la presidenta municipal Grecia Quiroz.

“Se está trabajando un cuartel de la policía que solicitó… apoyando también en su secretario de seguridad, se incorpora un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, ella lo ha aprobado y se está trabajando en distintos temas en Uruapan y estamos en contacto con ella” Claudia Sheinbaum

Dicho cuartel es una solicitud expresa de la presidenta que tomó el cargo tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo.

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera desde Morelia, Michoacán, al insistir que está en contacto con Grecia Quiroz, incluso de manera personal y que tiene todo su respaldo.

Claudia Sheinbaum en Michoacán: “nos vamos a quedar de manera permanente”

Claudia Sheinbaum dijo que hay un trabajo permanente en Michoacán, que incluye mejora den servicios públicos además de la disminución de índices delictivos.

“Nos vamos a quedar de manera permanente” y no se trata solo de una respuesta mediática por parte del gobierno federal tras el asesinato de Carlos Manzo.

Además, aseguró que el gobierno de Michoacán está haciendo su trabajo.

Harfuch se reunirá con Grecia Quiroz; señala como autor intelectual al CJNG

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que el atentado contra Carlos Manzo tiene como autor intelectual al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no obstante, se van a agotar todas las líneas de investigación, en referencia a los señalamientos contra tres políticos de Michoacán.

Harfuch dijo que hay varias líneas de investigación pero también deben haber pruebas.

Anunció que este mismo vienes 6 de febrero se reunirá con Grecia Quiroz para comentar avances y escuchar sus inquietudes.