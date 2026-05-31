América y Cruz Azul encabezan la lista de los campeones en la Concachampions, palmarés en el que Toluca y Tigres buscaban mejorar sus números en la final de la edición 2026.

Toluca de Antonio Mohamed, fue el ganador de la Concachampions 2026 para llegar a 3 títulos en el torneo regional, mientras que Tigres se quedó en un trofeo de campeón.

El trofeo que disputan los campeones de las distintas ligas de la Concacaf, ha sido conseguida por 29 equipos distintos, 13 de los cuales lo han hecho en más de uno ocasión.

La Liga MX manda en la historia de la Concachampions

Con el triunfo del Toluca en la Concachampions 2026, los equipos de la Liga MX aumentaron su cosecha de títulos a 41 campeonatos.

Estos son los equipos más ganadores de la Concachampions:

América | 7 títulos

Cruz Azul | 7 títulos

Pachuca | 6 títulos

Rayados | 5 títulos

Deportivo Saprissa | 3 títulos

Pumas | 3 títulos

Toluca | 3 títulos

Cruz Azul suma 8 títulos de la Concachampions (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

De Chivas a Toluca, la lista de campeones de la Concachampions

En 1962, Chivas fue el primer equipo en ganar el título de la Concachampions, y más de 60 años después, el Toluca volvió a ganar el trofeo de clubes de la Concacaf.

A continuación enlistamos a los equipos que ganaron el torneo en la primera etapa como Liga de Campeones de la Concacaf:

1962 | Chivas

1963 | Racing

1967 | Alianza

1968 | Toluca

1969 | Cruz Azul

1970 | Cruz Azul

1971 | Cruz Azul

1972 | Olimpia

1973 | SV Transvaal

1974 | Municipal

1975 | Atlético Español

1976 | Águila

1977 | América

1978 | Comunicaciones, D. Force y Leones Negros

1979 | FAS

1980 | Pumas

1981 | SV Transvaal

1982 | Pumas

1983 | Atlante

1984 | Violette

1985 | Defence Force

1986 | Alajuelense

1987 | América

1988 | Olimpia

1989 | Pumas

1990 | América

1991 | Puebla

1992 | América

1993 | Saprissa

1994 | Cartaginés

1995 | Saprissa

1996 | Cruz Azul

1997 | Cruz Azul

1998 | DC United

1999 | Necaxa

2000 | LA Galaxy

2002 | Pachuca

2003 | Toluca

2004 | Alajuelense

2005 | Saprissa

2006 | América

2007 | Pachuca

Pachuca es uno de los equipos más ganadores de la Concachampions (CRISTIAN DE MARCHENA / MEXSPORT)

Pachuca se corona en la nueva era de la Concachampions

Pachuca de la Liga MX cerró con un título la primera etapa de la Liga de Campeones de la Concacaf, y estrenó el nuevo formato como campeón en el 2008.

Estos son los equipos monarcas de la Concachampions: