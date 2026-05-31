América y Cruz Azul encabezan la lista de los campeones en la Concachampions, palmarés en el que Toluca y Tigres buscaban mejorar sus números en la final de la edición 2026.
Toluca de Antonio Mohamed, fue el ganador de la Concachampions 2026 para llegar a 3 títulos en el torneo regional, mientras que Tigres se quedó en un trofeo de campeón.
El trofeo que disputan los campeones de las distintas ligas de la Concacaf, ha sido conseguida por 29 equipos distintos, 13 de los cuales lo han hecho en más de uno ocasión.
La Liga MX manda en la historia de la Concachampions
Con el triunfo del Toluca en la Concachampions 2026, los equipos de la Liga MX aumentaron su cosecha de títulos a 41 campeonatos.
Estos son los equipos más ganadores de la Concachampions:
- América | 7 títulos
- Cruz Azul | 7 títulos
- Pachuca | 6 títulos
- Rayados | 5 títulos
- Deportivo Saprissa | 3 títulos
- Pumas | 3 títulos
- Toluca | 3 títulos
De Chivas a Toluca, la lista de campeones de la Concachampions
En 1962, Chivas fue el primer equipo en ganar el título de la Concachampions, y más de 60 años después, el Toluca volvió a ganar el trofeo de clubes de la Concacaf.
A continuación enlistamos a los equipos que ganaron el torneo en la primera etapa como Liga de Campeones de la Concacaf:
- 1962 | Chivas
- 1963 | Racing
- 1967 | Alianza
- 1968 | Toluca
- 1969 | Cruz Azul
- 1970 | Cruz Azul
- 1971 | Cruz Azul
- 1972 | Olimpia
- 1973 | SV Transvaal
- 1974 | Municipal
- 1975 | Atlético Español
- 1976 | Águila
- 1977 | América
- 1978 | Comunicaciones, D. Force y Leones Negros
- 1979 | FAS
- 1980 | Pumas
- 1981 | SV Transvaal
- 1982 | Pumas
- 1983 | Atlante
- 1984 | Violette
- 1985 | Defence Force
- 1986 | Alajuelense
- 1987 | América
- 1988 | Olimpia
- 1989 | Pumas
- 1990 | América
- 1991 | Puebla
- 1992 | América
- 1993 | Saprissa
- 1994 | Cartaginés
- 1995 | Saprissa
- 1996 | Cruz Azul
- 1997 | Cruz Azul
- 1998 | DC United
- 1999 | Necaxa
- 2000 | LA Galaxy
- 2002 | Pachuca
- 2003 | Toluca
- 2004 | Alajuelense
- 2005 | Saprissa
- 2006 | América
- 2007 | Pachuca
Pachuca se corona en la nueva era de la Concachampions
Pachuca de la Liga MX cerró con un título la primera etapa de la Liga de Campeones de la Concacaf, y estrenó el nuevo formato como campeón en el 2008.
Estos son los equipos monarcas de la Concachampions:
- 2008 | Pachuca
- 2009 | Atlante
- 2010 | Pachuca
- 2011 | Monterrey
- 2012 | Monterrey
- 2013 | Monterrey
- 2014 | Cruz Azul
- 2015 | América
- 2016 | América
- 2017 | Pachuca
- 2018 | Chivas
- 2019 | Monterrey
- 2020 | Tigres
- 2021 | Monterrey
- 2022 | Seattle Sounders
- 2023 | León
- 2024 | Pachuca
- 2025 | Cruz Azul