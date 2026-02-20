La alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, confirmó que acudió a la Fiscalía a pedir que no olviden la línea política sobre el asesinato de su esposo.

Grecia Quiroz incluso argumentó que así como ella no tiene miedo en declarar, tampoco lo deberían tener los morenistas que Carlos Manzo señaló en vida por amenazas.

Grecia Quiroz llama a morenista a no temer y acudir a la Fiscalía a declarar

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, habló con Azucena Uresti sobre su visita a la Fiscalía de Michoacán para pedir que no se deja la “línea política” en el asesinato de Carlos Manzo.

Pese a que la alcaldesa reconoció el trabajo de las autoridades deteniendo a miembros del crimen organizado, a su perspectiva no se deben dejar de investigar a los morenistas que Carlos Manzo señaló de estarlo amenazando.

“Carlos [Manzo] abrió frentes con la delincuencia organizada, pero también abrió frentes en el tema político, él tuvo adversarios políticos”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

Ante el último señalamiento que Manzo hizo sobre Leonel Godoy de estarlo amenazando quince días antes de su asesinato, Grecia Quiroz lo invitó a él y a los otros morenistas a acudir a la Fiscalía a declarar, aludiendo a no temer si es que son inocentes.

“Yo no tengo ningún problema con ir a declarar a la Fiscalía, con que se me mandé a llamar. Pero yo creo que ellos tampoco deberían tener ningún problema con acudir”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

Por otra parte, Grecia Quiroz argumentó que los morenistas la pueden demandar porque ella sabe “yo nunca he dicho que fueron ellos” explicando que lo que pide es no dejar el movil político sobre el asesinato.

Carlos Manzo y Grecia Quiroz fueron amedrentados en su casa tras acusación a Leonel Godoy

Grecia Quiroz llamó a los morenistas a no temer e ir a declarar a la Fiscalía sobre las acusaciones que Carlos Manzo hacía sobre su persona, recordando lo que pasó con Leonel Godoy.

La alcaldesa de Uruapan compartió que luego del último en vivo que Carlos Manzo hizo donde acusó a Leonel Godoy de amenazarlo, por dos días seguidos iban motociclistas a su casa a amedrentarlos y se quedaban afuera por bastante tiemp

Aunque Quiroz aseguró desconocer cuál era el objetivo que tenían, compartió que ha hecho hincapié a la Fiscalía sobre este momento, pues Carlos Manzo se mostraba “inquieto” ante estas acciones.

“A los cuatro días [del en vivo de Carlos Manzo] acuden a nuestro domicilio a intimidar unos sujetos en motocicletas, eso nunca había sucedido (...) Yo recuerdo y le dije al fiscal directamente, Carlos se inquietó mucho, se quedaba muy pensativo”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.