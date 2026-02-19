Ingacio Campos Equihua, conocido como Nacho Campos, desestimó la denuncia de Grecia Quiroz relacionados con el asesinato de Carlos Manzo pese a que aseguró que los señalamientos hacia él son “muy delicados”.

De acuerdo con Nacho Campos, los señalamientos de la ahora alcaldesa de Uruapan no tienen sustento y resaltó que ahora “ella tiene la obligación de demostrar sus acusaciones con pruebas”.

Asimismo, resaltó que Grecia Quiroz podría ser imputada por un delito de no comprobar las acusaciones en su contra.

“Ella está suponiendo que yo cometí un hecho ilícito, son señalamientos, no de ahora, de hace tiempo, que han venido dañando mi honorabilidad y también mi imagen” Nacho Campos

Grecia Quiroz debe probar acusaciones, señala Nacho Campos

Nacho Campos aseguró que los señalamientos hechos por la esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, deben ser probados ante las autoridades luego de iniciar una denuncia.

El ex alcalde de Uruapan señaló que ninguna de sus acusaciones tienen sustento real y reiteró que solo se basan en suposiciones.

“Son señalamientos muy fuertes y delicados dado que sin ningún fundamento la presidenta ha presentado supuestamente los videos que son públicos hacía el ex alcalde Carlos Manso… ella está suponiendo que yo cometí un hecho ilícito” Nacho Campos

Asimismo, cuestionó la motivación de Grecia Quiroz para denunciarlo a él, así como a:

Además, Nacho Campos aseguró que Grecia Quiroz debe presentar pruebas para que se haga la investigación y aseveró que, de ser citado a declarar, lo hará “con mucho gusto”.

“¿Por qué nada más eh el senador Raúl Morón Leonel Godoy y tu servidor? La justicia no es por considerar…Entonces pues que ella presente las pruebas, que se haga la investigación a través de la fiscalía tanto general como estatal y con mucho gusto vamos a estar dispuestos a declarar” Nacho Campos

Grecia Quiroz puede incurrir en un delito por denuncia en caso Carlos Manzo, asegura Nacho Campos

De acuerdo con Nacho Campos, Grecia Quiroz podría incurrir en un delito por la denuncia en su contra en el caso del asesinato de Carlos Manzo.

Recordó que el mismo Carlos Manzo lo señaló por supuestamente pertenecer a una célula del crimen organizado; sin embargo, nunca existió una denuncia en su contra hasta el momento.

“Ahora tiene la obligación de con pruebas demostrar y si no pues también ahí está la autoridad... Yo creo que sí es un tema muy delicado pero también en el Código Penal de Michoacán existe una un artículo que si no se comprueba pues también ellos estarían cometiendo ya un delito” Nacho Campos

En el Código Penal de Michoacán se puede castigar las acusaciones falsas contra una persona de la siguiente forma: