La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció que es víctima de persecución e intento de juicio político.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Grecia Quiroz aseguró que con ello solo “quieren callar una voz”.

Lo anterior, luego de que el Congreso de Michoacán presentara una denuncia contra el ayuntamiento de Uruapan por el alza en el impuesto predial.

Tras la denuncia del Congreso de Michoacán, Grecia Quiroz acusó en redes sociales que se trata de persecución y que buscan un juicio político en su contra.

Ante ello, la alcaldesa de Uruapan reprochó que hasta el momento no se han enjuiciado a los asesinos de su esposo Carlos Manzo.

Señaló que las acciones solo buscan atacar al “Movimiento del Sombrero”, el cual dijo nació “del dolor y de la dignidad”, por lo que señaló enfrentan tres destinos como lo decía Carlos Manzo: "La muerte, la cárcel o el éxito“.

Pese a los ataques en su contra, la alcaldesa manifestó que se mantiene firme en busca del éxito a través de la justicia para los habitantes de Uruapan.

Grecia Quiroz afirma que no pactará con el crimen organizado (Grecia Quiroz vía Facebook)

Grecia Quiroz enfatizó que su movimiento “le pertenece al pueblo”, por lo que denuncio que no bastó con asesinar a Carlos Manzo, sino sus adversarios buscan “matar el movimiento”.

Desde su perspectiva, los ataques en su contra solo pretender hacerse del poder en Uruapan, porque, quizá “quien seguir extorsionando a nuestra gente, robar e intimidar”.

Por ello señaló a sus seguidores que no se dejará amedrentar ante esta situación, apelando a que los habitantes de Uruapan “ya despertaron”.

Incluso Grecia Quiroz manifestó que, aunque la logren meter a la cárcel, destituirla o callarla, a “este movimiento ya no lo podrán parar.

“Aunque me enjuicien. Aunque me destituyan. Aunque me metan a la cárcel. Aunque intenten callarme de cualquier forma. A este movimiento ya no lo podrán parar”. Grecia Quiroz

La alcaldesa señaló que pese a los ataques se mantendrá del lado del pueblo de Uruapan, reiterando que cuenta con el apoyo y el respaldo de todos los habitantes de este municipio michoacano.

Congreso de Michoacán denuncia alza en el predial en Uruapan

El Congreso de Michoacán presentó una denuncia contra el ayuntamiento de Uruapan, al acusar que se están realizando alzas en el impuesto predial.

Puntualmente la denuncia fue enviada por la presidenta del Congreso del Estado, la diputada de Morena Giulianna Bugarini Torres, la cual envió a la Auditoría Superior de Michoacán.

Según el diputado local de Uruapan, el también morenista Conrado Paz Torres, el cabildo de Uruapan está cobrando el impuesto predial supuestamente por encima de lo autorizado por el Congreso para este 2026.

Esto ha generado tensión política entre el Congreso de Michoacán y el ayuntamiento de Uruapan, lo que derivó en que la alcaldesa Grecia Quiroz denuncie persecución política en su contra.