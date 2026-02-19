Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, aclaró que Grecia Quiroz no presentó denuncias formales contra ninguna persona en el caso de Carlos Manzo.

De acuerdo con Carlos Torres Piña, Grecia Quiroz proporcionó 11 videos, los cuales serán analizados y se revisará a fondo el contenido.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, descarta denuncias formales de Grecia Quiroz en caso de Carlos Manzo

Tras la reciente comparecencia de Grecia Quiroz García ante la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña descartó denuncias penales formales en el caso por el asesinato de Carlos Manzo.

Señaló que Grecia Quiroz realizó una solicitud de investigación, la cual está acompañada por material digital crucial.

Fiscalía de Michoacán descarta denuncias formales de Grecia Quiroz en caso Carlos Manzo (@emeequis / X )

Grecia Quiroz no presentó una denuncia formal contra, pese a que ha pedido que sean llamados a declarar por el caso Carlos Manzo:

Carlos Torres Piña especificó que hasta el momento no se va a llamar a nadie de los actores políticos que han sido señalados por Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Manzo.

Sin embargo, no descartó que en un futuro puedan ser llamados si se comprueba la veracidad de la información otorgada.

“En base a la propia información que tenemos, ya estaremos valorando en su momento” Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán

Carlos Torres Piña reveló que la decisión de llamar a estos actores a comparecer dependerá del avance y los hallazgos de las indagatorias.

Fiscal de Michoacán revela que analizarán los videos presentados por Grecia Quiroz

Carlos Torres Piña reveló que Grecia Quiroz solicitó que se hiciera una investigación con base en 11 videos que presentó en una USB.

Sobre los archivos presentados por Grecia Quiroz, Carlos Torres Piña señaló que se analizarán para comprobar su veracidad y descartar que hayan sido creados con inteligencia artificial.

Además de que se debe conocer bajo qué lógica y circunstancias fueron grabados.

“Primero tenemos que cotejar que la información sea válida, que los videos no sean Inteligencia Artificial (IA), que sean bajados de las propias páginas que hacen señalamiento” Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán

Grecia Quiroz afirma que no pactará con el crimen organizado (Grecia Quiroz vía Facebook)

El material presentado también cuenta con referencias a páginas de consulta pública que, aunque son fuentes abiertas, no garantizan su validez como evidencia en un proceso legal.

Una vez que se hagan las valoraciones de cada uno de los videos y la información presentada, se determinará si procede o no la solicitud que presentó la alcaldesa de Uruapan para que sean integrados en la carpeta de investigación.

Carlos Torres Piña puntualizó que no existe un tiempo específico para la revisión de estos materiales, ya que la prioridad es garantizar la veracidad del contenido antes de proceder con cualquier acción legal.