José Antonio Dionisio Hipólito es un exfuncionario de seguridad ligado a corporaciones de seguridad pública en Sinaloa; su nombre ha resonado tras las acusaciones de Estados Unidos al gobernador Rubén Rocha y a funcionarios por presuntamente mantener vínculos con el narco. Si quieres saber más sobre su trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es José Antonio Dionisio Hipólito?

José Antonio Dionisio Hipólito es un exfuncionario de seguridad pública en Sinaloa, identificado en reportes periodísticos como exsubdirector de la Policía Estatal. También ha sido mencionado previamente con rango de capitán en eventos oficiales relacionados con graduaciones de nuevos elementos policiacos en la entidad.

Su nombre cobró notoriedad pública tras aparecer en una acusación dada a conocer por autoridades de Estados Unidos en abril de 2026, donde fue enlistado entre varios funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

¿Qué edad tiene José Antonio Dionisio Hipólito?

No hay información disponible sobre la edad de José Antonio Dionisio.

¿José Antonio Dionisio Hipólito tiene esposa?

Se desconoce si José Antonio Dionisio Hipólito tiene esposa, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es José Antonio Dionisio Hipólito?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es el signo zodiacal de José Antonio Dionisio Hipólito.

¿José Antonio Dionisio Hipólito tiene hijos?

La vida personal de José Antonio Dionisio Hipólito es privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió José Antonio Dionisio Hipólito?

No hay información pública detallada y verificable sobre su formación académica. Por su trayectoria en corporaciones de seguridad, se presume capacitación policial y administrativa, pero no se han difundido estudios específicos.

¿En qué ha trabajado José Antonio Dionisio Hipólito?

Se sabe que José Antonio Dionisio Hipólito se ha desempeñado en el ámbito de seguridad, destacando cargos como: