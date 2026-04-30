Mario Zamora, actual diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que si él hubiera ganado como gubernador de Sinaloa “esto jamás estaría pasando” en referencia a los señalamientos contra Rubén Rocha Moya desde Estados Unidos.

“Si yo fuera gobernador esto jamás estaría pasando” Mario Zamora. Diputado PRI

Así lo dijo en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula en el que insistió que sí existieron levantones e intimidaciones contra familiares y candidatos en las eleciones 2021 por parte del crimen organizado.

Ello en linea con el contenido de la página 3 de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que señala que Los Chapitos del Cártel de Sinaloa apoyaron mediante acciones como robo de papeletas y urnas, así como secuestros e intimidaciones contra candidatos oponentes de Rubén Rocha Moya.

Mario Zamora insiste sobre Rocha Moya: “crimen organizado apoyó a un proyecto político”

Mario Zamora dijo que al momento de denunciar los hechos en 2021, los medios de comunicación que tomaron cuenta sus denuncias fueron pocos, que hubieron burlas con él y que incluso los abogados no querían hacer el trámite de una impugnación.

No obstante, dijo que la justicia tarda en llegar y que hoy se está viendo el desastre que asegura le da la razón luego de denunciar que “el crimen organizado apoyó de manera contundente un proyecto político”.

“A veces la justicia tarda pero empiezan a llegar las cosas... hoy tristemente vemos el desastre… hasta las series de Netflix se quedan cortas con la realidad… la historia está poniendo a cada quien en su lugar y nos está dando la razón, tristemente”, señaló Mario Zamora en la mencionada entrevista.

Mario Zamora pide a Rocha Moya demostrar su inocencia

Luego de que Rubén Rocha Moya dijo que es inocente, Mario Zamora dijo que se vale demostrar lo que asegura.

“Tienen derechoa defenderse... que lo pruebe y que lo demuestre, se vale” Mario Zamora. Diputado PRI

No obstante, dijo que esta es la gran oportunidad para México para señalar que las alianzas con el crimen organizado no son el camino y de reconocer que se cruzó una linea roja pues no puede un gobernante se un empleado de crimen organizado .

A la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “queremos saber la verdad” y que ya “no puede esconderse más el elefante bajo el tapete”.