Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán en Sinaloa, pidió licencia tras el inicio de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a los señalamientos de narcotráfico del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El alcalde del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó licencia temporal a su cargo ; en su lugar fue designada como alcaldesa sustituta Ana Miriam Ramos Villarreal.

Cabildo de Culiacán designa a Ana Miriam Ramos como alcaldesa sustituta

En la noche del 1 de mayo de 2026 el Ayuntamiento de Culiacán instaló una sesión extraordinaria para resolver dos puntos claves:

Solicitud de licencia por más de 10 días de Juan de Dios Gámez Mendívil al cargo de presidente municipal de Culiacán Someter a la aprobación del Cabildo la designación de presidenta de Culiacán de Ana Miriam Ramos Villarreal

El Cabildo aprobó ambos puntos, la solicitud de licencia del alcalde y la aprobación de la nueva alcaldesa sustituta.

En la carta para solicitar licencia temporal, Juan de Dios Gámez señaló que el motivo era la investigación de la FGR y defendió su inocencia.

“Siempre he mantenido una conducta pública y privada apegada a la legalidad (…) por lo que no quede ni un ápice de duda. (…) Estoy seguro de que quedará acreditado que jamás me he apartado de la ley. La verdad y la justicia habrán de imponerse” Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán

¿De qué acusa Departamento de Estado de Estados Unidos a Gámez Mendívil?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos acusó a Juan de Dios Gámez Mendívil junto a otros nueve funcionarios, entre el que se encuentra el gobernador Rubén Rocha Moya, quien también solicitó licencia, le acusó el pasado 29 de abril de facilitar la operación de Los Chapitos en Sinaloa.

Específicamente, el alcalde de Culiacán fue acusado de presunta participación en los delitos de:

Conspiración para importación de drogas Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos Conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Ana Miriam Ramos agradece a Cabildo de Culiacán por designación como alcaldesa sustituta

El Cabildo de Culiacán aprobó por mayoría a Ana Miriam Ramos para asumir como alcaldesa sustituta, quien en sus primeras declaraciones agradeció la confianza de pleno para ostentar el cargo.

Negó que otros funcionarios se separasen de su cargo además de Gámez Mendívil y reveló que con la separación del alcalde de Culiacán continuarían las investigaciones de la FGR contra el morenista.

“A mí me ha tocado acompañarlo, verlo en todo momento cercano a la gente, verlo realizando su trabajo con responsabilidad” Ana Miriam Ramos Villarreal, alcaldesa sustituta de Culiacán

Al ser cuestionada sobre cuánta independencia tendría respecto al alcalde con licencia, ella la reiteró.