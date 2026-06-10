Colectivos de madres buscadoras convocaron a una marcha desde el Ángel de la Independencia este jueves 11 de junio en punto de las 8:00 de la mañana.

La fecha concide con inauguración del Mundial 2026 que tendrá lugar en el Estadio Banorte, en la CDMX.

Esto como una forma de visibilizar la crisis de desapariciones en México ante los ojos del mundo.

Madres buscadoras exhiben cifras de desaparecidos previo al Mundial 2026

El llamado se está haciendo por medio de un video compartido por madres integrantes de colevtivos de búsqueda en el que presentan cifras de desaparecidos.

“Nos faltan más de 130 mil hijos en México”, se expresa a la par de nombres y las fechas de desaparición de múltiples personas a lo largo de los últimos años.

Madres Buscadoras denuncian retiro de fichas de búsqueda en Cuautitlán (Especial)

Las imágenes muestran algunos de los lugares más emblemáticos de la CDMX contrastados con la realidad que denuncian las madres buscadoras.

“El mundo conocerá la historia de nuestros hijos”, dice el video por la llegada de turistas que comienzan a darse cita en las diferentes sedes mexicanas de la justa mundialista.

El mundo debe saber que nos faltan más de 130,000 hijos en México.



Este video debería ser el oficial para el mundial, porque este es el México real, el de las familias incompletas, el del dolor, el de la tierra que esconde a nuestros hijos…



Nos vemos este jueves en CDMX. pic.twitter.com/79eL1xYrEf — Doña Viky (la buscadora que canta) (@manosbuscadoras) June 9, 2026

Inauguración del Mundial 2026 coincidirá con marchas de buscadoras y protestas de transportistas

La inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México estará acompañada por diversas movilizaciones sociales convocadas para el 11 de junio, lo que podría generar afectaciones viales en distintos puntos de la capital y otras entidades del país.

El colectivo Hasta Encontrarles CDMX anunció una marcha pacífica encabezada por madres buscadoras que partirá desde Calzada de Tlalpan con dirección al Estadio Ciudad de México. Paralelamente, familiares y personas buscadoras realizarán una concentración en el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino.

De manera simultánea, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) convocó una protesta nacional para exigir mayores condiciones de seguridad en las carreteras, así como acciones más contundentes contra los delitos que afectan al sector.

Los transportistas también expresaron su rechazo a modificaciones del Reglamento de Tránsito que, consideran, podrían propiciar actos de extorsión contra operadores y empresas dedicadas al transporte de carga.

A estas movilizaciones se sumará el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), cuyos integrantes demandan medidas relacionadas con la soberanía alimentaria, precios de garantía para productos básicos, financiamiento al campo y la exclusión de granos esenciales del T-MEC.