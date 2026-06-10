Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron a la prensa internacional, pues Sky News difundió un reportaje sobre el campamento instalado en el Zócalo de la CDMX, a un día de la inauguración del Mundial 2026.

“Esta es la razón por la que, a lo largo de 600 metros, los maestros han estado en tiendas de campaña durante más de una semana y planean quedarse, indignados por sus salarios y pensiones” Rob Harris, reportero de Sky News

El periodista Rob Harris destacó que la zona destinada al Fan Fest mundialista está bloqueada por tiendas de campaña y barricadas de maestros.

Cabe señalar que los docentes de la CNTE buscan aprovechar la visibilidad del Mundial 2026 para denunciar incumplimientos del gobierno y exigir mejoras salariales y laborales.

Sky News comparte cobertura de protestas de la CNTE previo al Mundial 2026

El reportero Rob Harris realizó una cobertura para Sky News sobre la presencia de protestas en la CDMX por maestros de la CNTE a un día de la inauguración del Mundial 2026.

El reportero resaltó que la zona que debía ser “el corazón de la principal zona de aficionados del Mundial”, el Zócalo capitalino, ahora está bloqueada por barricadas y tiendas de campaña de maestros.

La cobertura de Sky News comparte además el testimonio de un maestro, quien afirma que la presidenta Claudia Sheinbaum rompió las promesas que hizo a la CNTE.

Cabe señalar que la CNTE inició con sus jornadas de protestas el 1 de junio luego de asegurar que no hubo resultados en las mesas de diálogo anteriores donde exigen:

aumento salarial del 100%

abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

cancelación de la reforma educativa de 2019

Those looking for fun at Mexico City's World Cup fan zone will be disappointed, as it's been taken over by a tent city due to teachers protesting over pay.



Sky's @robharris reports from there pic.twitter.com/qtqqAGh88x — Sky News (@SkyNews) June 10, 2026

CNTE busca aprovechar el Mundial 2026 para que se conozca: Cobertura de Sky News

Por otra parte, el reportero de Sky News señaló que uno de los maestros de la CNTE, docente de nivel primaria, señaló que quieren aprovechar el Mundial 2026 para “mostrar al mundo que las cosas no están bien en México”.

Asimismo, los maestros afirmaron que se sienten “agotados y explotados” en sus protestas mientras usan la cercanía del Mundial 2026 para “hacer oír su voz” con la esperanza de que la presidenta los escuche.