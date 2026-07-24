“Argentina no lo digiere” y “no lo acepta”, esas han sido las críticas a la afición argentina que ha convocado a una marcha en el Obelisco de Buenos Aires a fin de exigir a la FIFA repetir la final del Mundial 2026.

Los aficionados argentinos buscan manifestarse con el lema “el fútbol es nuestro, la verdad también” y han manifestado “no nos callamos más, lleva tu bandera y tu bronca. La FIFA tiene que dar respuesta”, ello ante lo que consideran el “robo” de su cuarta copa mundial.

La manifestación busca que lo argentinos sean escuchados en la inconformidad que han expresado por simplemente considerar que ganaron a pesar del resultado 1-0 y dos goles anulados a España.

Hora, lugar y fecha de la marcha en Argentina para repetir la final del Mundial 2026

La marcha para pedir que la FIFA repita la final Argentina vs España del Mundial 2026 es este viernes 24 de julio a las 17:00 horas en el Obelisco de Buenas Aires.

“Basta de robos, queremos justicia”, dice la convocatoria que justifica que millones de argentinos piden los mismo en referencia a justicia y repeto.

Critican que Milei aliente el falso fraude del Mundial 2926

Periodistas españoles, han criticado que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya salido a manifestar que las críticas a su país por su forma de vivir el fútbol son “celos”.

José Vizner señaló que ese discurso solo alienta el ruido que se ha generado desde la afición argentina, la cual no solo se ha lanzado contra España sino contra otros países.

Argentino Eduardo Feinnman sigue criticando a mexicanos por celebrar triunfo de España en la final del Mundial 2026

En ese sentido, el opinador Eduardo Feinnman ha seguido alentando las noticias falsas sobre México al decir que parte de las críticas a Argentina han sido alentadas por los mexicanos.

También critico los festejos de México como si estuvieran en la Cibeles de España y aseguró de que los mexicanos detestana los argentinos.