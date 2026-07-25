Santos vs Atlas abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 25 de julio a 21 horas. Transmiten ESPN, Disney+ y ViX.

Partido: Santos vs Atlas

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio TSM Corona

Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Santos vs Atlas: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

El sábado 25 de julio de 2026 continúa la Jornada 2 de la Liga MX con el Santos vs Atlas, en punto de las 21 horas.

Santos vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX?

El partido Santos vs Atlas podrá verse a través de ESPN, Disney+ y ViX.

Partido: Santos vs Atlas

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio TSM Corona

Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Santos vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX. (Carlos Zepeda / Mexsport)

¿Cómo llegan Rayados y Santos la Jornada 2 de la Liga MX?

Santos Laguna viene de una derrota contra Rayados por 3-2 en la Jornada 1 del Apertura 2026.

Atlas, por su parte, venció a León en el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX.