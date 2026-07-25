Santos vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX.

Santos vs Atlas abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 25 de julio a 21 horas. Transmiten ESPN, Disney+ y ViX.
- Partido: Santos vs Atlas
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX
Santos vs Atlas: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX
El sábado 25 de julio de 2026 continúa la Jornada 2 de la Liga MX con el Santos vs Atlas, en punto de las 21 horas.
Santos vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX?
El partido Santos vs Atlas podrá verse a través de ESPN, Disney+ y ViX.
Deportes
Tabla de posiciones de Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 1 del Apertura 2026
Deportes
Orbelín Pineda regresa a la Liga MX con Rayados de Monterrey
Deportes
De Cabo Verde a la Liga MX: Duk marca su primer gol con Atlas
Deportes
¿Qué es la Ley Prestianni? FIFA la implementó en el Mundial 2026 y la Liga MX en el Apertura 2026
Deportes
Liga MX confirma que Cruz Azul jugará en el Estadio Banorte
- Partido: Santos vs Atlas
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX
¿Cómo llegan Rayados y Santos la Jornada 2 de la Liga MX?
Santos Laguna viene de una derrota contra Rayados por 3-2 en la Jornada 1 del Apertura 2026.
Atlas, por su parte, venció a León en el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX.