Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), definirá la tarde se este 10 de junio el futuro del FIFA Fan Fest del Zócalo a solo unas horas de la inauguración del Mundial 2026.

“Les vamos informar posteriormente la definición y rápidamente les diremos qué vamos a hacer respecto al Fan Fest del Zócalo” Clara Brugada. Jefa de gobierno de la CDMX

Así lo dijo ante cuestionamientos sobre las garantías de seguridad para los entre 60 mil y 80 mil asistentes dado que Zócalo está vallado y rodeado por el campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los que sí definió ya Clara Brugada es que no se va a reprimir la manifestación aunque los llamó a no afectar a terceros.

Clara Brugada prepara anuncio sobre el Fan Fest del Zócalo previo a inauguración de Mundial 2026

La jefa de gobierno de la CDMX no definió a qué hora será el anuncio sobre el Fan Fest del Zócalo y dejó abierta la posibilidad de que pueda ser mediante un video o una conferencia de prensa de último momento.

Clara Brugada se dirigió a los manifestantes y dijo que tienen derecho a la manifestación pacífica, ello ante el crecimiento del campamento de la CNTE en el Centro Histórico y ante las protestas de otros grupos como madres buscadoras, jubilados, activistas antigentrificación, campesinos, estudiantes y familiares de Ayotzinapa.

Claudia Sheinbaum aún no define dónde verá el partido inaugural México vs Sudáfrica

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 10 de junio que aún no toma la decisión de dónde verá el partido inaugural pues existe la duda de si habrán actividades en el Fan Fest del Zócalo.

No obstante, recordó que hay 18 sedes Fan Fest en las que se puede asistir a ver el partido de manera gratuita en toda la CDMX.

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por la situación del Zócalo y dijo que las vallas son para evitar una confrontación policías y los maestros de la CNTE.