A tan solo 10 días de que inicie el Mundial 2026, ya se reveló el programa de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, que por tercera vez se llevará a cabo en México.

El Gobierno de la Ciudad de México fue el encargado de dar a conocer todos los detalles del programa de la inauguración del Mundial 2026 en el que México y Sudáfrica se enfrentarán como parte del evento.

¿Cómo será el programa de la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México abrirá sus puertas a las 09 horas del 11 de junio de 2026, permitiendo el acceso anticipado de los asistentes al México vs Sudáfrica.

El acto inaugural comenzará a las 11:30 horas y concluirá a las 12:05 horas, previo al inicio del calentamiento de la Selecciones de México y Sudáfrica.

A las 12:10 horas, mexicanos y sudafricanos comenzarán el calentamiento en la cancha del Estadio Banorte. El partido arrancará en punto de las 13 horas, marcando el inicio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

09 horas | Acceso anticipado al Estadio Banorte

11:00 horas | Todos los asistentes sentados

11:30 horas | Inicia la ceremonia de inauguración

12:00 horas | Finaliza la ceremonia de inauguración

12:10 horas | Inicio del calentamiento de los equipos en la cancha

13 horas | Inicio del partido México vs Sudáfrica

México vs Sudáfrica: horario y programa de la inauguración del Mundial 2026. (captura)

Inauguración del Mundial 2026 tendrá artistas invitados

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 contará con la presencia de artistas especiales dentro del Estadio Banorte.

Los invitados al evento serán: Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, J Balvin, Danny Ocean y Tyla, quienes ofrecerán un espectáculo musical previo al México vs Sudáfrica.