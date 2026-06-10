La Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido ha emitido una alerta de viaje a México que incluye las actuales protestas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a menos de 24 horas del arranque del Mundial 2026.

“El 10 de junio, se esperan protestas de un sindicato de maestros local, que podrían afectar el acceso al aeropuerto de la Ciudad de México”. Reino Unido

Y por lo que el Reino Unido advierte a sus connacionales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte tomar precauciones, pues de viajar a México su llegada podría tener complicaciones.

Viajar a México podría tener complicaciones por protestas en el AICM: alerta el Reino Unido

Ante la alerta de viaje a México por parte del Reino Unido se precisó para su connacionales complicaciones por protestas en el AICM al viajar al país sede del Mundial 2026, mismas que fueron confirmadas por las autoridades de la terminal aérea, detallarón.

“Las autoridades del aeropuerto han emitido un aviso público, avisando a la gente de posibles interrupciones y para permitir más tiempo para los viajes hacia y desde el aeropuerto”. Reino Unido

Recomendando el Reino Unido a sus connacionales el monitoreo en medios locales de manera actual y contacto con las aerolíneas y agente de viajes, para prevenir las complicaciones para su llegada el AICM ante las protestas.

Reino Unido emite alerta de viaje a México que incluye protestas en el AICM (@FCDOtravelGovUK)

Reino Unidos también desaconseja viajar a estos estados de México, previo al Mundial 2026

Pese a que México es uno de los países sedes del Mundial 2026, el Reino Unido mantiene su alerta de viaje desaconsejado visitar varios estados de la república debido a la inseguridad en el país.

A lo que la lista de estados en México con alerta de viaje del Reino Unido son: