La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX anunció que acompañará a colectivos y familiares de desaparecidos durante las protestas previstas en la inauguración del Mundial 2026.

El organismo reiteró su compromiso de garantizar que las manifestaciones en CDMX se realicen de manera segura y con respeto a la dignidad de las víctimas.

Madres buscadoras y colectivos marcharán desde el Estadio Olímpico Universitario hacia el Estadio Banorte este jueves 11 de junio, en un contexto marcado por más de 134 mil desaparecidos en México.

Comisión de Búsqueda CDMX acompañará a colectivos en protestas durante inauguración del Mundial 2026

La Comisión de Búsqueda de CDMX informó que se dará acompañamiento a las familias de personas desaparecidas durante sus protestas en la inauguración del Mundial 2026, para que las mismas se realicen de forma segura.

Acorde con el breve comunicado de la Comisión de Búsqueda de CDMX, la acción es para reiterar su compromiso con las familias buscadoras, encontrar a sus desaparecidos y se manifiesten libremente.

Esto con respeto a su dignidad y en respaldo a su exigencia de justicia, como hicieron durante la inauguración del Estadio Banorte durante el partido amistoso entre México y Portugal el 28 de marzo de 2026.

Asimismo, la Comisión de Búsqueda de CDMX explicó que las acciones para los casos en curso y la atención de los nuevos reportes continúan con normalidad y se mantendrían durante la inauguración, aunque no lo especifica.

Comisión de Búsqueda de CDMX acompañará a colectivos durante protesta en inauguración del Mundial 2026 (Comisión de Búsqueda de CDMX)

Colectivos de búsqueda realizarán velada previo a la inauguración del Mundial 2026

Distintos colectivos han viajado a CDMX para protestar durante la inauguración del Mundial 2026 y visibilizar la situación por los más de 134 mil desaparecidos y la que denuncian es falta de voluntad de las autoridades.

Sin embargo, también se llevará a cabo una velada pacífica y la misma tendrá lugar a la altura de la estación del Tren Ligero, Registro Federal, sobre la calzada de Tlalpan, en punto de las 19:00 horas.

La velada marchará desde dicha estación hasta las inmediaciones del Estadio Banorte, pese al cerco establecido en los alrededores, de acuerdo con varios colectivos de CDMX y de otras entidades.