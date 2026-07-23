La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prepara multa de 4 millones 180 mil pesos a la empresa contratada para realizar su primer examen en línea.

Dicha empresa es Territorium Life, que realizó 158 mil 413 exámenes de admisión en línea por los cuales la UNAM pagó 41 millones 868 mil 156 pesos.

La multa derivaría del proceso penal que emprendió la Máxima Casa de Estudios desde el pasado 3 de julio por presunto fraude, en caso de acreditarse las fallas en el examen en línea.

UNAM va por multa de 4 millones por fallas en el examen en línea

De comprobarse las deficiencias en vigilancia y control de los exámenes en línea, dentro de los 16 puntos pactados con la UNAM, Territorium Life deberá pagar la décima parte del pago, 4 millones de pesos.

UNAM va por multa de 4 millones por fallas en el examen en línea (Captura de video)

Sin embargo, la multa también aplicaría si se comprueba que Territorium Life filtró el examen de la UNAM para nivel licenciatura, bajo el argumento de incumplimiento de contrato.

Acorde con lo que se ha dado a conocer, Territorium Life también era el encargado de resguardar los reactivos para evitar cualquier filtración de preguntas o respuestas.

Al respecto, Territorium Life señaló que la plataforma utilizada para la aplicación operó conforme a lo previsto, ya que han participado en al menos dos procesos de la UNAM.

A su vez, la empresa encargada del examen rechazó hacer comentarios del proceso penal que enfrenta por presuntas fallas reportadas.

Examen en línea de la UNAM: lo que se sabe del contrato con Territorium Life

Para ingresar a la UNAM, Territorium Life realizó más de 158 mil exámenes de admisión mediante la plataforma Lock Down Browser, como estipula el contrato celebrado entre ambas partes.

Los 16 puntos del contrato precisaban eran para evitar las trampas, con monitoreo de la IA en tiempo real, además de la vigilancia mediante cámara de video.

Territorium Life también bloqueó dispositivos externos para proyectar el examen, así como la grabación de la pantalla, aplicaciones no esenciales y páginas de inteligencia artificial.

Sin embargo, las quejas van desde cancelaciones inesperadas por ruidos externos, como personas que hicieron trampa en el examen, dejando fuera a otros aspirantes de la UNAM.