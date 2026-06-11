Familiares de desaparecidos lograron llegar a una de las entradas del Estadio Banorte como parte de las jornadas de protestas durante la inauguración del Mundial 2026.

Con pancartas de sus familiares desaparecidos, los manifestantes llegaron hasta la Puerta 7 del Estadio Ciudad de México para visibilizar su reclamo.

Pancartas en forma de tarjetas del Mundial 2026 de desaparecidos llegan hasta el Mundial 2026

Varios manifestantes lograron llegar a la Puerta 7 del Estadio Banorte con pancartas de sus familiares desaparecidos en forma de tarjetas del Mundial 2026.

Las imágenes muestran una tarjeta a gran escala de cada familiar desaparecido con la playera de la selección mexicana como si fueran los jugadores.

Sin embargo, en el costado derecho, debajo de un águila con los colores de la bandera, se pude leer la leyenda “¿Dónde está? Desaparecido”, debajo, los datos de su desaparición.

⚠️Un grupo de manifestantes llegó hasta la Entrada B del Estadio Ciudad de México para hacer más visible su protesta. pic.twitter.com/k31uN83HzR — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) June 11, 2026

Al grito de “México es campeón en desaparición” y con una bandera ondeando, los familiares de desaparecidos mostraron las pancartas a quienes ingresaron por dicha puerta del Estadio Banorte.

Cabe señalar que este 11 de junio se desplegaron varios frentes de manifestación en el marco de la inauguración del Mundial 2026 de colectivos de desaparecidos con la intención de llegar hasta el Estadio Ciudad de México.

Algunas de las lonas con las que se manifiestan, los familiares de desaparecidos en México señalan que “La pelota vuelve a casa. Nuestrxs desaparecidxs ¿cuándo?”.

Sin embargo, la mayoría de los contingentes e madres buscadoras que lograron pasar el cerco colocado en Tlalpan no lograron avanzar hasta la entrada del Estadio Banorte, detenidas por elementos de la Policía Bancaria.