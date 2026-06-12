Ante la protesta de madres buscadoras en los recientes hechos por el Mundial 2026, madre de joven desaparecida hace 21 años cuestiona investigación de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Vi algunos videos de como encapsularon a las compañeras allá en CDMX y la presidenta diciendo tanta cosa para justificar y la secretaria qué va a investigar quién financió para que se juntaran allá. Valgame!!! En vez de investigar dónde están nuestros familiares quiere señalar y reprimir”. Madre de joven desaparecida hace 21 años

Cuestionamiento de madre que llega tras los hechos ocurridos durante las protesta del día de ayer 11 de junio, así como la investigación que la Segob realiza tras detectar traslado de personas desde Jalisco a movilización de madres buscadoras en CDMX.

Acusa madre de joven desaparecida hace 21 años de cero apoyo del gobierno

Ante el cuestionamiento de madre de joven desaparecida hace 21 años por la investigación de la Segob, también señaló cero apoyo por parte del gobierno y la falta de empatía ante el dolor de sus desaparecidos.

“Qué pasa con estas autoridades indolentes qué uno por su hijo, hija, esposo, esposa, madre o padre hará lo que sea por solicitar ayuda para encontrar, por exigir qué exista la justicia”. Madre de joven desaparecida hace 21 años

Asegurando, la madre de joven desaparecida hace 21 años que solo “el gobierno usa toda su astucia para dañar en vez de apoyar”.

“Todas sus estrategias para aminorar el grave delito qué han cometido con los nuestros. Qué poca..... Cero empatía, cero apoyo”. Madre de joven desaparecida hace 21 años

Por lo que una vez más y pese a su enojo esta madre de joven desaparecida hace 21 años pidió que se “ponga atención a su pueblo que con dolor grita”.

Madre de joven desaparecida hace 21 años aún lucha y pide ayuda para encontrar a su hija

Tras los reclamos de la madre de joven desaparecida hace 21 años al Gobierno Federal, ella continúa su lucha por lo que pide encontrar a su hija.

Su hija es Fanny Sánchez Viesca, lleva 21 años, 7 meses, 7 días desaparecida, mismo tiempo donde su madre no ha dejado de exigir por su localización.