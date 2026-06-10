Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a otros grupos que protestan y al gobierno, a que recurran al diálogo horas antes del inicio del Mundial 2026.

“Hago un llamado a todas las partes involucradas para privilegiar el dialogo, la responsabilidad y la búsqueda acuerdos. En un momento en le que México es observado por la comunidad internacional debemos enviar un mensaje absolutamente claro somos un país con instituciones, con vocación democrática y con capacidad para resolver diferencias por la vía política por la vía pacífica…” Kenia López Rabadán. Presidenta Cámara de Diputados

Así lo dijo ante las manifestaciones convocadas para el 11 de junio día de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca en las que van a participar:

CNTE

Madres buscadoras

Campesinos

Trabajadores del sector salud

Activistas contra la gentrificación

CNTE continúa con protestas previo al Mundial 2026

La CNTE mantiene sus protestas desde que inicio su plantón el 25 de mayo en el Centro Histórico y este 10 de junio no es la excepción.

Para este 10 de junio, un día antes de la inauguración del Mundial 2026, la CNTE anunció que a las 10:00 horas acudirá a una mesa de trabajo con funcionarios federales y acompañara las marchas de El Halconazo y la de antorchas de Madres Buscadoras.

Jubilados, madres buscadoras, estudiantes de Ayotzinapa y más marchan un día antes del Mundial 2026

Los jubilados de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifiestan a partir de las 8:30 horas de este 10 de junio en la Secretaría de Gobernación (Segob) a fin de denunciar el recorte de hasta 60 por ciento en sus ingresos sin que se traten de pensiones doradas.

A las 19:00 horas madres buscadoras partirán en una Marcha de las Antorchas de la estación Registro Federal del Tren Ligero hacia Calzada de Tlalpan para exigir que se usen todos los recursos para las investigaciones que están congeladas.

El Sindicato Mexicano de Salud se manifestará en el IMSS-Bienestar de Gustavo E. Campa 54 en la colonia Guadalupe Inn por el mal manejó de la institución.

El Frente por la Vivienda Joven se suma a las protestas por gentrificación frente al Congreso de la Ciudad de México a las 10:30 horas.

También se manifestarán estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, por el caso Ayotzinapa y vecinos de la Unidad Habitacional Villa Panamericana quienes están en contra del proyecto Periférico Sur 5492.

Jubilados se bajan de marcha en inauguración del Mundial 2026

Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados anunciaron el martes 9 de junio que no se van a sumar a la inconformidad social convocada en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

Señalaron que no se trata de un distanciamiento de otras causas sociales pero dijeron que su estrategia se enfoca en continuar por la vía legal para recuperar derechos adquiridos y no se aplique la retroactividad de la ley, ello ante la reforma las pensiones doradas.

Puntualizaron que respetan la decisión de quienes a título personal participen en las manifestaciones.