Bibiana Mendoza, buscadora de Guanajuato, cuestionó el gasto que se está invirtiendo en el Mundial 2026 en comparación con el dinero que se destina para la búsqueda de personas desaparecidas en México.

“De verdad que da vergüenza verlo”. Bibiana Mendoza, buscadora de Guanajuato

En la presentación del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la buscadora señaló que es indignante cualquier avance que México quiera presumir respecto a desapariciones.

Buscadora cuestiona gasto del Mundial 2026 respecto a apoyo en búsqueda de desaparecidos

Bibiana Mendoza, buscadora y representante del colectivo “Hasta Encontrarte”, destacó que para el gobierno es más importante la imagen del Mundial 2026 que las fichas de las personas desaparecidas.

Madre buscadora cuestiona gasto del Mundial 2026 ante desapariciones (Captura de pantalla)

Ante al inicio del Mundial 2026, la buscadora pidió que se revise cuánto capital se destina para el evento deportivo y que se compare con el gasto en la búsqueda de personas desaparecidas.

Durante su participación en la mesa de la CIDH, Bibiana Mendoza señaló que en las ciudad están quitando todas las fichas de búsqueda para limpiar los espacios para el Mundial 2026, lo que “da vergüenza”.

La buscadora acusó que no solo es la pérdida de sus familiares, sino que el Estado, constantemente, vulnera su seguridad y las violenta, además de las amenazas del crimen organizado.

“Vivimos en un mundo donde venimos exigiendo seguridad para las buscadoras. Si no nos mata el crimen organizado, nos mata la depresión”. Bibiana Mendoza, buscadora de Guanajuato

Reiteró que en las reformas que se han hecho en materia de desapariciones, las buscaras no han sido tomadas en cuenta y han olvidado un punto importante que ellas proponen: la prevención.