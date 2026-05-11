La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Desaparición de personas en México”, en el que emitió 40 recomendaciones para atender esta problemática en el país.

A través del documento, la CIDH expone que las desapariciones en México representan una “crisis humanitaria” y una grave crisis de derechos humanos que se ha profundizado desde 2018.

El informe presenta un panorama sobre los esfuerzos de las familias de personas desaparecidas, así como las acciones implementadas por el Estado mexicano para atender este fenómeno.

CIDH considera las desapariciones en México como una crisis de derechos humanos

La CIDH señala en su informe que, hasta junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas en México. Además, refiere que conteos independientes estimaban más de 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado.

El organismo también aborda el origen de las desapariciones y desapariciones forzadas en México, las cuales relaciona con:

El crimen organizado

Autoridades estatales y actores gubernamentales

Asimismo, la Comisión indica que la desaparición de personas afecta a distintos sectores sociales por diversas causas, entre ellas:

Niñas, niños y adolescentes, debido al reclutamiento e involucramiento con grupos criminales

Mujeres y personas LGBTIQ+, por razones de género

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por las labores que desempeñan

Migrantes, por la inseguridad en las rutas de tránsito

El informe también destaca que la prevención sigue siendo uno de los principales desafíos frente a las desapariciones en México.

En ese sentido, la CIDH reconoce que la nueva estrategia de seguridad pública aprobada en 2025 adopta una política de “atención a las causas”, aunque advierte que persiste un alto nivel de impunidad en los casos de desaparición.

Estas son las 40 recomendaciones de la CIDH sobre desapariciones en México

Las 40 recomendaciones emitidas por la CIDH en su informe de 2026 para enfrentar la crisis de desapariciones en México son: