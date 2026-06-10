La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró confiada en el éxito de la inauguración del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. “Va a ser una muy buena inauguración”, aseguró, al afirmar que los preparativos avanzan sin contratiempos pese a las protestas actuales como los de la CNTE.

“Ninguna, está todo bajo control. Sí, hay una recomendación de salir más temprano para que no haya ningún problema, pero se va a llegar al Estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección” Claudia Sheinbaum

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo este 10 de junio, Claudia Sheinbaum enfatizó que las autoridades tienen todo bajo control para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo: la inauguración del Mundial 2026 en donde México es una de los países anfitriones.

Preparativos avanzan con normalidad, asegura Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de este 10 de junio, a un día de arrancar el Mundial 2026, Sheinbaum destacó la coordinación entre los tres países sede y las medidas implementadas para garantizar la seguridad, logística y operación de los estadios, asegurando que “está todo bajo control”, reiteró la mandataria enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y al mundo deportivo internacional.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum responden a las expectativas generadas por la cercanía del Mundial 2026 ante las protestas y movilizaciones que se han realizado en CDMX, cuya ceremonia inaugural se realizará el 11 de junio en el Estadio Banorte.

Esto especialmente ante las protestas y movilizaciones que se han suscitado en los últimos días en la CDMX por parte de diferentes colectivos, siendo el más representativo la CNTE, quienes incluso instalaron un campamento en el Zócalo y calles aledañas.

Por otro lado, la presidenta Sheinbaum también confirmó suspensiones de actividades en oficinas públicas y clases en escuelas para facilitar la participación de los capitalinos en la fiesta del fútbol, medida que ha sido bien recibida por sectores que esperan un ambiente festivo en la capital del país.

Y es que la inauguración del Mundial 2026 representa una oportunidad única para México de mostrar su capacidad organizativa a nivel global, por lo que Claudia Sheinbaum ha insistido en que el gobierno trabaja en cada detalle para que el evento sea recordado por su excelencia.