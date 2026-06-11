Durante la inauguración del Mundial 2026, se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas policiales en las cercanías del Estadio Banorte sobre avenida del Imán.

Los manifestantes atacaron a las autoridades con objetos contundentes, mientras que los agentes emplearon escudos antimotines y vallas metálicas para controlar la situación.

Se registra enfrentamiento entre manifestantes y policías cerca del Estadio Banorte sobre Avenida del Imán

El enfrentamiento entre manifestantes y la policía ocurrió en las inmediaciones del Estadio Banorte, específicamente frente a la Puerta 8, sobre la avenida del Imán.

Manifestantes y policías se enfrentan cerca del Estadio Banorte sobre Avenida del Imán (Tomada de video )

De acuerdo con algunos reportes, el enfrentamiento se dio por integrantes del denominado “bloque negro” que agredieron a los agentes.

A través de las redes sociales se viralizaron imágenes en el que se ve como los manifestantes lanzan piedras y otros objetos contra elementos de seguridad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utilizaron escudos antimotines y vallas metálicas para protegerse y repeler las agresiones.

Al lugar arribaron elementos de la policía montada para reforzar el operativo, aunque finalmente tuvieron que tomar distancia ante la intensidad de las agresiones.

Tras aproximadamente 30 minutos de enfrentamientos y tensión, las fuerzas de seguridad lograron comenzar el repliegue de los manifestantes hacia la avenida del Imán.

No se registran personas detenidas por enfrentamiento entre manifestantes y policías cerca del Estadio Banorte sobre Avenida del Imán

El choque violento coincidió con el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, hasta el momento no se han reportado personas detenidas o heridas como consecuencia directa de este enfrentamiento.

Cabe señalar que este 11 de junio se convocaron diferentes protestas en las inmediaciones del Estadio Banorte para visibilizar sus reclamos aprovechando la atención internacional del inicio del Mundial 2026.

Entre los grupos presentes en los alrededores del Estadio Banorte se encontraban:

Buscadoras: Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Maestros de la CNTE: Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Activistas: Diversos grupos de activismo social.

Trabajadores de la Ciudad de México: Empleados capitalinos que se sumaron a las movilizaciones en los alrededores del recinto