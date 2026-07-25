Trayectoria de Genevieve: podría evolucionar a huracán categoría 4 y afectar a México

El ciclón tropical Genevieve continúa fortaleciéndose frente al Pacífico Mexicano, el pronóstico indica que podría convertirse en el primer huracán mayor de la temporada 2026.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Genevieve se localiza a unos 820 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero y aunque no representa una amenaza directa para México se mantiene una vigilancia constante.
Esta es la trayectoria que se prevé para Genevieve
La trayectoria de la tormenta tropical Genevieve muestra un desplazamiento constante hacia el oeste-noroeste, alejándose gradualmente de las costas mexicanas hacia aguas abiertas del Océano Pacífico.
Situación Actual (25 de julio)
- Ubicación: 820 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.
- Desplazamiento: Hacia el oeste-noroeste a 24 km/h.
- Intensidad: Vientos sostenidos de 95 km/h con rachas de 110 km/h
Se prevé que Genevieve se intensifique rápidamente, alcanzando la categoría de huracán mayor (categoría 3 o superior) mientras se desplaza mar adentro.
Aunque las autoridades han descartado que el centro del ciclón toque tierra en territorio nacional, Genevieve sí afectará a México de manera indirecta a través de lluvias fuertes, oleaje elevado y el ingreso de humedad hacia el occidente y sur del país.
Sus desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país (Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán).
Se pronostica mar de fondo con oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
A partir del lunes, estas marejadas podrían extenderse hacia el sur de la península de Baja California.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una vigilancia permanente sobre el sistema, ya que su intensidad y rumbo pueden presentar variaciones.
Tras alcanzar su máxima intensidad como huracán de categoría 4, se prevé que Genevieve comience a debilitarse
De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el huracán Genevieve alcance la categoría 4 el lunes 27 de julio de 2026 a las 06:00 horas.
En ese momento, se prevé que el centro del ciclón se localice aproximadamente a 845 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema presentará vientos sostenidos de 215 km/h y rachas de hasta 260 km/h.
Posteriormente, los modelos indican que el mismo 27 de julio, hacia las 18:00 horas, comenzará a debilitarse gradualmente, descendiendo nuevamente a la categoría 3 mientras continúa su trayectoria.
Durante todo este proceso de debilitamiento, el ciclón mantendrá su trayectoria hacia el noroeste, alejándose progresivamente de las costas mexicanas.
- Lunes 27 de julio (18:00 h): Se degradará a categoría 3, localizándose a 795 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S.
- Miércoles 29 de julio (06:00 h): Se espera que baje a categoría 2, situándose a 905 km al suroeste de Cabo San Lázaro, B.C.S.
- Jueves 30 de julio (06:00 h): Continuará debilitándose hasta convertirse en categoría 1, a una distancia de 1,155 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, B.C.S.
Las autoridades recomiendan a la población de la franja costera mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.