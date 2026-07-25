Isaac del Toro llega a la Etapa 21 del Tour de Francia 2026 con el tercer lugar general asegurado, y el domingo 26 de julio a partir de las 8:00 horas por ESPN y Disney, iniciará su camino al podio.

Después de la Etapa 20 del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro amarró el tercero general y liderato juvenil con el maillot blanco en su poder.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 21

Fecha: Domingo 26 de julio

Horario: 8:00 horas

Recorrido: 89 kilómetros

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 21 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 8:00 horas la Etapa 21 del Tour de Francia 2026, el viernes 24 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 21 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 21

Fecha: Domingo 26 de julio

Horario: 8:00 horas

Recorrido: 89 kilómetros

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 21 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 finaliza con la Etapa 21 este domingo 26 de julio, en la que Isaac del Toro subirá al podio de la competencia.

La Etapa 21 del Tour de Francia 2026 sufrió una modificación de última hora, debido a los incendios forestales en el sur de Francia.

El recorrido pasó de 132.5 km a solo 89 kilómetros y modificó sustancialmente la logística de la jornada.

Será una etapa llana en paseo triunfal urbano. La caravana y la presentación oficial se mantienen en Thoiry, pero los ciclistas se trasladarán directamente en autobús y la acción se disputará en un circuito cerrado en París